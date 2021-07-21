Молдавский политик потерял сознание после драки с экс-советником Санду в прямом эфире

Кишинев, 21 июля. Помощь врачей понадобилась бывшему заместителю главы МВД Молдавии Геннадию Косовану, который устроил драку в прямом эфире на канале Jurnal TV.

Оппонентом Косована был бывший советник президента Молдавии Майи Санду Сергей Тофилат. Оба принимали участие в программе в качестве экспертов. Во время дискуссии они перешли на личности. Косован назвал Тофилата «недоноском», вылив на него воду из стакана. В ответ экс-советник несколько раз ударил бывшего представителя МВД, применил нечто похожее на удушающий прием и повалил его с кресла на пол. В результате потасовки Косован потерял сознание.

Позднее ведущие программы сообщили, что стороны уладили конфликт и пожали друг другу руки.

Молдавия намерена строить правильные, прагматичные и предсказуемые отношения с Россией. Об этом заявил председатель пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Игорь Грос, пишет НСН.

Как считает депутат Госдумы Константин Затулин, после прихода к власти в Молдавии проевропейской партии народ лучше жить не станет. Кроме того, отношения между Кишиневом и Москвой ухудшатся, а Тирасполь ждут очередные провокации.