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Актер Дмитрий Дюжев рассказал историю знакомства с женой
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Дюжев рассказал историю знакомства с женой
instagram.com  /  @dyuzhev_d

Москва, 21 июля. Известный актер Дмитрий Дюжев рассказал историю знакомства с женой Татьяной Зайцевой и признался, что будет верен ей всегда.

Артист в гостях у телеведущего Бориса Корчевникова вспомнил о первой встрече с Зайцевой. Это произошло во время концерта американской звезды Мадонны на московском стадионе «Лужники». Артист увидел Зайцеву и сразу понял, что эта любовь с первого взгляда.

«Это была не просто симпатичная девушка. Просто произошло умопомрачение. Ты не хочешь есть, пить. Ты ничего не хочешь. Тебе только надо видеть ее, и можно умереть рядом с ней», — сказал Дюжев в эфире программы «Судьба человека».

После концерта звезда сериала «Бригада» предложил понравившейся ему девушке проводить ее. Зайцева любезно согласилась. Дюжев вместе с подругами его дамы отправился в ресторан, но денег у актера с собой не было. И ему пришлось выкручиваться из ситуации.

«Деньги были дома наличными. Я потом все привез, поблагодарил, оставил чаевые. Так мы с Таней и стали вместе навсегда», — вспомнил 43-летний актер.

Дюжев и Зайцева поженились в День всех влюбленных в 2008 году. Через несколько месяцев пара обвенчалась. У супругов подрастают двое детей: сыновья Иван и Дмитрий.

Актер недавно рассказывал, что за пять лет похоронил почти всю семью. После череды смертей артисту даже предсказывали скорую кончину.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Дмитрий Дюжев рассказал историю знакомства с женой
дюжев зайцева личная жизнь
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