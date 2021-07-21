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Краснодарскому водителю грозит лишение прав после полицейской погони

  /   Обновлено: 21 июля 2021 10:46
Происшествия
Краснодарскому водителю грозит лишение прав после полицейской погони
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 21 июля. Водитель арендованного автомобиля в Краснодаре только за утро 12 раз нарушил правила дорожного движения.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, погоня за злостным дорожным нарушителем длилась в течение часа, злоумышленника пытались остановить сразу пять экипажей ДПС. Все происходило на улице Дмитриевская Дамба.

Погоня закончилась в поле у Западного обхода, где мужчина съехал и столкнулся с препятствием. Примечательно, что после остановки транспортного средства водитель месте с пассажиркой покинули место аварии, оставив в салоне двух девушек.

Теперь на водителя составят протоколы по факту превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, совершение опасных маневров в неустановленных местах. Мужчине грозят огромные штрафы и лишение прав.

Ранее сообщалось о похожем инциденте с подростками, который произошел на территории Нижегородской области. Малолетний водитель за рулем легковушки, уходя от полицейской погони, съехал в кювет, что закончилось гибелью одного несовершеннолетнего.

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полиция погоня каршеринг
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