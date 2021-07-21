Новейший российский истребитель Checkmate сможет атаковать сразу шесть целей

Москва, 21 июля. Новый тактический военный самолет Checkmate будет способен атаковать до шести мишеней одновременно, отметил главный конструктор истребителя Михаил Стрелец.

Такая способность легкого истребителя возможна благодаря бортовому оборудованию самолета со встроенным радаром АФАР (активная фазированная антенная решетка), передает ТАСС. Кроме атаки шести целей, Checkmate сможет отслеживать до 30 мишеней сразу.

«Если говорить о наземных и морских, то легкий тактический самолет может сопровождать две цели одновременно», — добавил Стрелец.

Новейший российский истребитель представили мировому сообществу 20 июля в ходе первого дня Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Согласно предварительной информации, первый полет самолета должен состояться уже в 2023 году.