Пенсионный фонд РФ объяснил условия получения соцдоплат с 2022 года

Москва, 21 июля. Пенсии, размер которых не доходит до величины прожиточного минимума, подлежат дополнению за счет федеральной и региональной соцдоплаты.

Именно для таких пенсионеров предусмотрены социальные меры, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Также там указали, что для назначения доплаты к пенсионным выплатам больше не нужно подавать заявление и предоставлять дополнительную информацию.

«Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», — приводит пишет «ФедералПресс» сообщение фонда.

Сотрудники ПФР сами проверяют величину пенсии и в том случае, когда она ниже прожиточного минимума, назначают меры поддержки. Если же соответствующей информации не будет, фонд сам определит необходимую сумму.

Пожилые граждане старше 80 лет смогут получить более 6 тысяч рублей доплаты к пенсии, сообщалось ранее.