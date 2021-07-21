Сделка по «Северному потоку — 2»: почему США и Германия приказали Украине молчать

Администрация президента США призвала Украину воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом пишет газета Politico.

Сообщается, что американские чиновники указали: публичное выражение несогласия Киева по поводу газопровода может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, поскольку многие его члены выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение его реализации.

Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку — 2» встретит серьезное сопротивление. Источники Politico, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы «остановить» завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации.

Global Look Press / Nord Stream AG

Сделка

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут совсем скоро объявить о достижении сделки по «Северному потоку — 2». По сведениям издания, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода взамен на то, что Германия возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

Приказали молчать

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что нынешние украинские власти не имеют никакого политического веса в мире, но, несмотря на это, продолжают делать громкие заявления для внутреннего пользования.

«Я думаю, что киевские власти где-то в глубине души понимают, что Украина ничего не стоит для американской администрации, и неважно, кто будет во главе США. Но для внутренней публики Киеву необходимо изображать, что украинские власти что-то значат и имеют какой-то политический вес, заграница обязательно поможет Киеву, да и вообще — Украине все должны, поэтому Банковая и требует компенсаций. А как еще должны поступить киевские власти? Они же не могут сказать украинцам, что по приказу Запада наломали дров, уничтожили свою экономику. Что администрация бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего Зеленского — фикция. Их власть незаконна, поскольку они пришли к ней путем государственного переворота с многочисленными убийствами», — указал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

По его словам, нынешняя Украина надоела коллективному Западу — и Соединенным Штатам, и ЕС. Именно поэтому иностранные государства перестали возиться с Киевом и на самом высоком уровне требуют молчать по поводу соглашения Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2».

«По большому счету, неважно, что Зеленский сменил на посту президента Порошенко. После этого власть в стране не стала более законной. Установленная на Украине диктатура это подтверждает. Им просто необходимо что-то из себя изображать для внутреннего потребления. Сегодня киевские власти доболтались до того, что их неприкрыто осаживают и ставят на место американцы и европейцы. Запад просит Киев не выдавать лишнего в эфир, поскольку Украина уже всем надоела своими выходками. Иностранные государства используют Украинские власти по мере необходимости, но не так, как того хотел бы Киев», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов указал на место Украины в политике Соединенных Штатов.