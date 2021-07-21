В России разработана уникальная технология лечения хронического гепатита В

Москва, 21 июля. Российские исследователи заявили о создании уникальной технологии, которая позволяет лечить хронический гепатит В.

По словам экспертов из Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, впервые в мире удалось разработать прототип фармацевтической субстанции, который способен в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках. Авторы работы подчеркнули, что действующее вещество функционирует на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз.

Ученые также выделили особенность нового препарата. Они подчеркнули, что действующее вещество нетоксично и безопасно.

Роспотребнадзор ранее создал назальный спрей с антителами от ОРВИ. При закапывании в нос он предотвращает заражение респираторными инфекциями.