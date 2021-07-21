Нутрициолог рассказал, как побороть гастрит без лекарств

Москва, 21 июля. Способ, который позволит вылечить гастрит без приема лекарственных препаратов, назвала нутрициолог Яна Фрай. Правильный рацион поможет справиться с болезнью.

Включение в рацион растительной пищи и снижение количества мяса помогут избавиться от гастрита. Способ специалист выяснила на своем опыте, так как боролась с хронической болезнью в течение 30 лет.

Человек не относится к хищникам по своей природе, поэтому ЖКТ не может переварить обильное количество мясной пищи. У людей не высокая кислотность желудочного сока и длинный кишечник, в отличие от хищников. Поэтому не все белки перевариваются, начинают разлагаться и выделяют повреждающие стенки желудка токсины, объяснила Фрай.

Диетолог ранее объяснил, как защитить кожу от солнца. Для этого рекомендуется употреблять красное мясо. В нем содержится антиоксидант глутатион.