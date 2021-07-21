Российский истребитель Checkmate сможет управлять роем БПЛА

Москва, 21 июля. Новый российский истребитель Checkmate сможет действовать в сетецентрической боевой системе и в составе групп из пилотируемых и беспилотных самолетов.

Первый заместитель управляющего директора ОКБ «Сухого» Михаил Стрелец заявил, что и пилотируемые, и беспилотные версии Checkmate могут выполнять боевые задачи в сетецентрической системе и управлять роем БПЛА, передает ТАСС.

«Мы планируем проводить такие испытания», — рассказал он.

Ранее в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщалось, что однодвигательный истребитель Checkmate может нести на борту группу беспилотников. Стоит отметить, что новый российский самолет стал одним из самых обсуждаемых в мире. Известно, что первый полет машина совершит в 2023 году, а первые опытные образцы будут созданы в 2024 году, передает infox.