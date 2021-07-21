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Мужчины могут быть более уязвимы к COVID-19 из-за аутоантител
Общество
Мужчины могут быть более уязвимы к COVID-19 из-за аутоантител
flickr.com  /  World Bank Photo Collection

Лос-Анджелес, 21 июля. Мужчины могут быть менее устойчивыми к коронавирусу из-за особенностей иммунной системы. Об этом заявили ученые из Медицинского центра Седарс-Синай в США.

В мужском организме есть аутоантитела, что может сказываться на риске заражения коронавирусом, отметили авторы исследования. Они провели анализ, изучив состав крови 177 пациентов, переболевших коронавирусом, и людей, страдающих от системной красной волчанки. Результаты показали, что у мужчин, перенесших COVID-19, в крови было значительно больше аутоантител, чем у женщин.

На данный момент эксперты не пришли к однозначному выводу относительно того, как аутоантитела способствуют тяжелой форме коронавируса, и из-за чего вырабатываются у мужчин при заражении.

Ранее россиянам рассказали, следует ли делать тест на наличие антител перед вакцинацией от коронавируса. По словам заместителя главного врача по лечебной работе клиники «Инвитро» в Москве Анастасии Луканиной, их уровень не влияет на необходимость прививки против инфекции.

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здоровье коронавирус антитела
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