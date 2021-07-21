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У поклонников Кендалл Дженнер есть 72 часа, чтобы купить вещи из ее коллекции
Шоу-бизнес
У поклонников Кендалл Дженнер есть 72 часа, чтобы купить вещи из ее коллекции
instagram.com  /  @kendalljenner

Лос-Анджелес, 21 июля. В последнее время к списку важных дел, встречам и онлайн-совещаниям в календарях добавились еще и презентации дропов. Аукционы новой формации незаметно вошли в нашу жизнь и плотно закрепились, пишет Elle.

Ведь любая желанная и лимитированная вещь раскупается за считанные часы или минуты. В данном случае лучше поставить напоминание на телефон за несколько часов до старта продаж и приготовить кредитную карту. Очередной марафон по скоростным покупкам состоится 25 июля.

В эту важную дату онлайн-ритейлер ABOUT YOU готовит первую коллаборацию с Кендалл Дженнер. Не секрет, что супермодель с недавних пор занялась созданием одежды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дроп за авторством Кендалл состоит из 11 вещей в приглушенных оттенках. Они составляют основу личного стиля самой Дженнер.

Каждая вещь имеет уникальный номер, включающий в себя дату рождения девушки — 11 марта (11/03). На покупку вещицы из новой коллекции у жаждущих будет 72 часа. При этом цены на товары довольно демократичные: от 40 до 90 евро. Очевидно, что раскупят их в разы быстрее, чем в отведенные трое суток.

«Наша цель в этой кампании — создать шум среди пользователей Сети и сделать уникальный стиль Кендалл доступным для всех клиентов ABOUT YOU. Сама коллекция стала очень личной и состоит из любимых вещей Кендалл», — объясняет директор по контенту бренда Джулиан Янсен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модель признается, что питает страсть к базовому гардеробу и отмечает, что все вещи из коллекции запросто можно объединить и комбинировать друг с другом.

«Все они пронумерованы в соответствии с моим днем рождения», — пояснила Кендалл Дженнер.

Основу гардероба модели,а значит, и коллекции составляют мягкие рубашки и топы, шорты и укороченные пуловеры, а так же slip dress и бикини.

Съемки кампейна ABOUT YOU прошли в Лос-Анджелесе — городе, где родилась Кендалл. На одной из публикаций даже появилась ее любимая собака.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер вместе с Хейли Бибер стали обладательницами самых стройных ног Лос-Анджелеса.

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