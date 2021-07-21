Борис Корчевников обратился за помощью к россиянам

Москва, 21 июля. Известный телеведущий Борис Корчевников накануне отпраздновал свой день рождения. По этому случаю он обратился к поклонникам за помощью.

Звезда ТВ является глубоко верующим человеком. Он много общается со священниками и помогает в восстановлении храмов. Корчевникова тревожит судьба церкви в Калужской области.

«Дорога сюда теряется в полях. Зимой здесь месяцами не слышно ни одного звука. Он один тут живет. С двумя помощниками. И 29-ю кошками. Отец Игнатий возрождает храм», — написал Корчевников на своей странице в Instagram.

По словам телеведущего, лучшим для него подарком на день рождения станет помощь россиян в восстановлении храма. Он оставил поклонникам информацию, куда можно перечислить деньги.

Несколько лет назад у Корчевникова обнаружили опухоль в головном мозге рядом со слуховым нервом. Новообразование оказалось доброкачественным, но знаменитости потребовалось сделать сложную операцию.

У Корчевникова вновь начались серьезные проблемы со слухом, о чем рассказала певица Алиса Мон. Артистка была в студии программы «Судьба человека», ведущим которой является 39-летний Корчевников.