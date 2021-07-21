Посол Антонов обозначил начало появления разногласий между Россией и США

Вашингтон, 21 июля. Россия стала противником Соединенных Штатов приблизительно десять лет назад, уверен посол РФ в Америке Анатолий Антонов.

Проблемы во взаимоотношениях сторон начались еще до украинского кризиса, уверен он. Посол обратил внимание на дефицит доверия между Москвой и Вашингтоном. Он дал интервью RT America.

«Я пытаюсь найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло. Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис», — обозначил начало разногласий между странами Анатолий Антонов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки дала комментарий по переговорам с Россией на тему стратегической стабильности, передает «Национальная служба новостей». Также в РФ назвали примерную дату их проведения.