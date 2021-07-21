Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 11:21
11:20
Политика
Байден будет отвечать на вопросы журналистов в ночном эфире CNN
11:14
Общество
Аналитики выяснили, в качестве каких товаров россияне сомневаются чаще всего
11:14
Происшествия
Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
11:13
Видео
Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР
11:12
Армия
В Ростехе озвучили, когда ВКС России получат новейшую ракету «Бронебойщик»
11:10
Происшествия
Конфликт поваров в Москве едва не закончился поножовщиной
11:08
Весь мир
От Украины до Руины: страна стоит на пороге разрухи и хаоса
11:08
Экономика
Экономист Пичугин спрогнозировал курс рубля до конца месяца
11:07
Общество
Эфир: О финансовой грамотности студентов и детей рассказывает американский финансист
11:06
Экономика
Траты россиян на сборы ребенка в школу за год выросли на 13%
Все новости

Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР

  /   Обновлено: 21 июля 2021 11:18
Видео
Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР

Эпатажный музыкант Брендан Кавана исполнил гимн Советского Союза в одном из торговых центров.

Пианист и музыкант Брендан Кавана из Великобритании исполнил гимн Советского Союза в одном из торговых центров. Видео попало в Сеть.

На кадрах видно, как Кавана играет на пианино, а спустя время к нему подход незнакомый мужчина и начинает подпевать слова на русском языке.

Оказалось, что бородатого парня зовут Алексей, и он из Риги. Услышав знакомые мотивы, не смог устоять.

Брендан явно не ожидал такого поворота событий, ведь он сам привык удивлять людей. Преподаватель музыки и одновременно уличный музыкант играет везде, где найдет пианино или принесет его с собой.

Так он сыграл в лондонском метро, переодевшись в форму полицейского. Кавана часто появляется в людных местах, чтобы показать свои музыкальные умения, и возможно, приобщить к миру прекрасного молодежь.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР
пианист гимн ссср кавана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru