Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР

Эпатажный музыкант Брендан Кавана исполнил гимн Советского Союза в одном из торговых центров.

Пианист и музыкант Брендан Кавана из Великобритании исполнил гимн Советского Союза в одном из торговых центров. Видео попало в Сеть.

На кадрах видно, как Кавана играет на пианино, а спустя время к нему подход незнакомый мужчина и начинает подпевать слова на русском языке.

Оказалось, что бородатого парня зовут Алексей, и он из Риги. Услышав знакомые мотивы, не смог устоять.

Брендан явно не ожидал такого поворота событий, ведь он сам привык удивлять людей. Преподаватель музыки и одновременно уличный музыкант играет везде, где найдет пианино или принесет его с собой.

Так он сыграл в лондонском метро, переодевшись в форму полицейского. Кавана часто появляется в людных местах, чтобы показать свои музыкальные умения, и возможно, приобщить к миру прекрасного молодежь.