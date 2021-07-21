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Обозреватель Fox News призвал забанить Псаки в соцсетях за ложную информацию

  /   Обновлено: 21 июля 2021 10:23
Политика
Обозреватель Fox News призвал забанить Псаки в соцсетях за ложную информацию
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 21 июля. Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о необходимости блокировать людей, распространяющих дезинформацию в Сети, обсудили и высмеяли на телевидении США.

Обозреватель телеканала Fox News Джо Конча прокомментировал слова Псаки о том, что нужно банить пользователей во всех соцсетях, если они заблокированы на одной платформе за распространение дезинформации.

«Это та же Джен Псаки, которая публиковала дезинформацию о том, что Россия предлагала вознаграждение за убийство американских военнослужащих (в Афганистане. — Прим. ред.)<...>Согласно правилам, предложенным самой Джен Псаки, ее тоже следует забанить в соцсетях, потому что она публиковала дезинформацию», — подчеркнул он.

Ранее Псаки заявила, что Госдеп США в скором времени выступит с заявлением по вопросу договоренностей между Вашингтоном и Берлином по строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщала «Национальная служба новостей».

Кроме того, в Белом доме сомневаются, что американский президент Джо Байден проведет встречу с экс-кандидатом в лидеры Белоруссии Светланой Тихановской. С таким заявлением выступила Псаки.

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белый дом псаки конча
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