От Украины до Руины: страна стоит на пороге разрухи и хаоса

Социально-экономическая обстановка на Украине с каждым месяцем становится все более накаленной — доходы населения падают, тарифы ЖКХ и цены растут, а власти отчаянно пытаются делать хорошую мину при плохой игре. По мнению экспертов, при таком развитии ситуация неизбежно может зайти в тупик, что обернется социальным взрывом и экономическим хаосом, передает корреспондент ФАН из Киева.
Нынешнее киевское лето точнее всего назвать грустным. Несмотря на жару, наличие пляжей и отсутствие карантина, общее настроение у киевлян далеко не веселое. У станций метро все больше пенсионеров, за копейки продающих овощи со своих огородов и всякую всячину прямо с земли. В киевских супермаркетах все чаще встречаешь покупателей, в чьих корзинках на дне лежит всего пара маленьких свертков с едой. Ведь цены в местных магазинах на некоторые товары за год выросли на 60-80% и многие продукты стали недоступны простым украинцам (о ценах на еду в Киеве ФАН писал в марте 2021 года).
Несмотря на жаркую погоду и обилие туристов, в киевском воздухе в эти дни явно ощущается напряжение. Судя по разговорам на улицах и в кафе, все больше людей недовольны режимом Владимира Зеленского и тем, как развиваются дела в стране и вокруг нее. Это недовольство засвидетельствовал и недавний соцопрос, проведенный социологическим центром Socis. По мнению 62,4% граждан Украины, события в стране «развиваются в неверном направлении». Лишь 26% респондентов считают, что «все идет по плану».
За последние месяцы выросло число тех, кто считает, что нынешние власти не оправдали их надежд. Согласно свежему опросу, проведенному «Украинской социологической группой», большая часть граждан (72,5%) не одобряет действия правительства. Более половины из них (58,5%) хотят отставки кабинета министров премьера Дениса Шмыгаля. 42,7% опрошенных уверены, что правительство «практически ничего не делает для решения проблем населения», а 36,5% считают, что «правительство что-то делает, но этого очень мало».
Среди самых острых проблем 62,3% украинцев указали на дороговизну продуктов питания и услуг ЖКХ, 57,4% — на низкий уровень доходов, 41,2% — на войну в Донбассе, 32,9% — на коррупцию в органах госвласти, 32,1% — на безработицу и невозможность найти хорошо оплачиваемую работу, а 28,5% — на недоступность медицинской помощи в условиях эпидемии коронавируса.
Несмотря на то, что народ ропщет все сильнее, власти упорно продолжают делать вид, что ничего не происходит. Более того — при режиме Зеленского коррупция и воровство процветают еще более пышным цветом, чем при его предшественнике Петре Порошенко. Как считают местные экономисты, это означает, что совсем скоро страна перейдет некую грань и украинцы на своей шкуре прочувствуют, что такое финансовый шок и режим жесткой экономии на всем. Как заявил в Киеве директор Института развития экономики Александр Гончаров, вскоре украинцам вновь, как в 90-е, предстоит пройти период шоковой терапии.
«Похоже, не стоит ждать, что наш госаппарат перестанет уничтожать самого себя и основу собственного благосостояния. Масштаб коррупции и разгильдяйства в государстве на сегодня таков, будто завтра уже никогда не наступит. Это можно проиллюстрировать несколькими самыми опасными цифрами, — сообщил журналистам Гончаров. — Так, в январе-мае 2021 года отрицательное сальдо нашей внешней торговли ухудшилось еще на 218,9 млн долларов. Как следствие — импорт товаров в страну превысил экспорт почти на 1,1 млрд долларов. При этом потребительская инфляция на Украине за год составила 9,5%. А цены на подсолнечное масло и сахар, которые производятся здесь же, в нашей стране, за год выросли 80% и 70%. Все это наглядно свидетельствует, что наша экономика тяжело больна».
Экономист отметил, что энергомонополист «Нафтогаз Украины» по темпам закачки газа в хранилища на отопительный период отстает от прошлого года на 4,2 млрд кубометров (это 40-50 дней интенсивной закачки). Значит, осенью Украине придется покупать этот же газ по рекордно высоким оптовым ценам в Европе, что будет крайне сложно сделать в условиях дефицита «голубого топлива».
«В Минтрансе на новые коррупционные инфраструктурные проекты, такие как «большая стройка», планируют потратить до 500 млрд гривен, причем большая часть из них — это обыкновенный ремонт дорог. Еще 200 млрд гривен потратят на закупку дорожной техники, и уровень будущих «распилов» даже сложно себе представить. А по официальным данным следственной комиссии Верховной рады, ущерб «Укрзализныци» от коррупционных схем по итогам 2020 года составил 8 млрд гривен. И аналогичная ситуация — практически во всех госкорпорациях Украины, — указал Гончаров. — Все это говорит о том, что бороться с казнокрадством, откатами и наглым воровством никто в стране не собирается. Подобно Порошенко, Владимир Зеленский опирается на те кадры, которые погрязли в коррупции и давно сделали госслужбу источником личного обогащения».
По мнению аналитика, эти цифры еще раз подтверждают — никакие реформы с целью уничтожить неэффективные экономические отношения, кормившие чиновников, на Украине принципиально невозможны.
«Это значит, что спасти экономику страны в условиях усугубляющейся бедности украинцев просто нереально. Думаю, что власти и дальше будут одурачивать народ: дескать, построить государство Украина с нуля — это легко и просто, главное — всему населению говорить на украинском языке и забыть советское прошлое. Но экономический шок наступит совсем скоро, и этот удар почувствуют на себе все. При этом власти зачем-то убежденно врут электорату, что без развитой национальной экономики и современных военных технологий Киев сможет получить статус равного партнера среди стран Евросоюза и НАТО», — сообщил он.
Известный политолог Андрей Головачев заявил киевским СМИ, что самая вероятная перспектива для страны — это «классическая украинская Руина».
«Украина вступила в опасный период разброда и шатания. У общества нет ясных ориентиров, все в тумане, нет никаких внятных решений. Подвергается сомнению все, включая европейский выбор Украины, и всерьез предлагается искать счастье в дружбе с Китаем, Турцией и ОАЭ, — отметил эксперт. — Если бы Зеленский подал в отставку и в стране объявили президентские выборы, какие варианты по Донбассу предлагали бы кандидаты? Ведь сегодня ситуация в глухом тупике и грозит перерасти в конфликт с Россией. Пообещать мир как таковой без пояснения его механизма, как сделал Зеленский, уже не получится. Так надуть украинцев можно было только однажды, и Зеленский этот шанс использовал. Теперь придется подробно объяснять механизм установления крепкого и долговременного мира», — сообщил аналитик.
По словам Головачева, он не может найти на Украине ни одного известного и рейтингового политика, который имел бы действенный план установления долгосрочного мира в Донбассе.
«Я не говорю про реинтеграцию ЛДНР: таких планов ни у кого нет, а если они и есть, то никто не может их реализовать из-за отсутствия политической воли. И общество это быстро осознает. С другой стороны, общество не проголосует за «ястребов», призывающих готовиться к войне, ускоренно вооружаться, окапываться в каждой деревне и т.д. 80% любого общества — это обыватели, которые не желают умирать за абстрактные национальные интересы. И у «ястребов» нет шансов на победу, — прогнозирует эксперт. — Значит, новый президент будет иметь низкую легитимность и не иметь большинства в ВР. Проще говоря, он будет посредственностью или даже полным ничтожеством. А страна будет скверно управляемой — еще хуже, чем сейчас, хотя, казалось бы, куда уж хуже! Институты власти будут стремительно деградировать, а регионы — выходить из-под власти центра. Если на эту ситуацию наложить дефолт или мировой финансовый кризис, то мы получим классическую украинскую Руину».
По мнению Головачева, когда Зеленский чуть ли не благим матом орет на Европу и США, требуя скорее интегрировать Украину в евроатлантические структуры, — это как раз проявление страха перед надвигающейся Руиной.
«Украинская Руина — это ситуация, когда элита больше не в состоянии проводить никакой стратегической политики, когда ее разрывают многочисленные противоречия, вся элита потеряла веру в способность решать проблемы и отдалась на произвол внешних игроков. Именно к этому состоянию приблизилась сейчас наша элита. При Зеленском эти процессы резко ускорились и, возможно, совсем скоро достигнут своего апогея. А за ним неизбежно наступит хаос», — заключил эксперт.
Медовый месяц с Западом для Украины закончился: прошло время, когда Киеву прощали все, что угодно под прикрытием противостояния с Россией. Кроме того, президент страны Владимир Зеленский мечтал стать вторым Наполеоном, но превратился в двойника Александра Керенского.