От Украины до Руины: страна стоит на пороге разрухи и хаоса

Социально-экономическая обстановка на Украине с каждым месяцем становится все более накаленной — доходы населения падают, тарифы ЖКХ и цены растут, а власти отчаянно пытаются делать хорошую мину при плохой игре. По мнению экспертов, при таком развитии ситуация неизбежно может зайти в тупик, что обернется социальным взрывом и экономическим хаосом, передает корреспондент ФАН из Киева.

Нынешнее киевское лето точнее всего назвать грустным. Несмотря на жару, наличие пляжей и отсутствие карантина, общее настроение у киевлян далеко не веселое. У станций метро все больше пенсионеров, за копейки продающих овощи со своих огородов и всякую всячину прямо с земли. В киевских супермаркетах все чаще встречаешь покупателей, в чьих корзинках на дне лежит всего пара маленьких свертков с едой. Ведь цены в местных магазинах на некоторые товары за год выросли на 60-80% и многие продукты стали недоступны простым украинцам (о ценах на еду в Киеве ФАН писал в марте 2021 года).

Несмотря на жаркую погоду и обилие туристов, в киевском воздухе в эти дни явно ощущается напряжение. Судя по разговорам на улицах и в кафе, все больше людей недовольны режимом Владимира Зеленского и тем, как развиваются дела в стране и вокруг нее. Это недовольство засвидетельствовал и недавний соцопрос, проведенный социологическим центром Socis. По мнению 62,4% граждан Украины, события в стране «развиваются в неверном направлении». Лишь 26% респондентов считают, что «все идет по плану».

facebook.com / Слуга Народу

За последние месяцы выросло число тех, кто считает, что нынешние власти не оправдали их надежд. Согласно свежему опросу, проведенному «Украинской социологической группой», большая часть граждан (72,5%) не одобряет действия правительства. Более половины из них (58,5%) хотят отставки кабинета министров премьера Дениса Шмыгаля. 42,7% опрошенных уверены, что правительство «практически ничего не делает для решения проблем населения», а 36,5% считают, что «правительство что-то делает, но этого очень мало».

Среди самых острых проблем 62,3% украинцев указали на дороговизну продуктов питания и услуг ЖКХ, 57,4% — на низкий уровень доходов, 41,2% — на войну в Донбассе, 32,9% — на коррупцию в органах госвласти, 32,1% — на безработицу и невозможность найти хорошо оплачиваемую работу, а 28,5% — на недоступность медицинской помощи в условиях эпидемии коронавируса.

Несмотря на то, что народ ропщет все сильнее, власти упорно продолжают делать вид, что ничего не происходит. Более того — при режиме Зеленского коррупция и воровство процветают еще более пышным цветом, чем при его предшественнике Петре Порошенко. Как считают местные экономисты, это означает, что совсем скоро страна перейдет некую грань и украинцы на своей шкуре прочувствуют, что такое финансовый шок и режим жесткой экономии на всем. Как заявил в Киеве директор Института развития экономики Александр Гончаров, вскоре украинцам вновь, как в 90-е, предстоит пройти период шоковой терапии.

«Похоже, не стоит ждать, что наш госаппарат перестанет уничтожать самого себя и основу собственного благосостояния. Масштаб коррупции и разгильдяйства в государстве на сегодня таков, будто завтра уже никогда не наступит. Это можно проиллюстрировать несколькими самыми опасными цифрами, — сообщил журналистам Гончаров. — Так, в январе-мае 2021 года отрицательное сальдо нашей внешней торговли ухудшилось еще на 218,9 млн долларов. Как следствие — импорт товаров в страну превысил экспорт почти на 1,1 млрд долларов. При этом потребительская инфляция на Украине за год составила 9,5%. А цены на подсолнечное масло и сахар, которые производятся здесь же, в нашей стране, за год выросли 80% и 70%. Все это наглядно свидетельствует, что наша экономика тяжело больна».

Prt Scr youtube.com / 112 Украина

Экономист отметил, что энергомонополист «Нафтогаз Украины» по темпам закачки газа в хранилища на отопительный период отстает от прошлого года на 4,2 млрд кубометров (это 40-50 дней интенсивной закачки). Значит, осенью Украине придется покупать этот же газ по рекордно высоким оптовым ценам в Европе, что будет крайне сложно сделать в условиях дефицита «голубого топлива».

«В Минтрансе на новые коррупционные инфраструктурные проекты, такие как «большая стройка», планируют потратить до 500 млрд гривен, причем большая часть из них — это обыкновенный ремонт дорог. Еще 200 млрд гривен потратят на закупку дорожной техники, и уровень будущих «распилов» даже сложно себе представить. А по официальным данным следственной комиссии Верховной рады, ущерб «Укрзализныци» от коррупционных схем по итогам 2020 года составил 8 млрд гривен. И аналогичная ситуация — практически во всех госкорпорациях Украины, — указал Гончаров. — Все это говорит о том, что бороться с казнокрадством, откатами и наглым воровством никто в стране не собирается. Подобно Порошенко, Владимир Зеленский опирается на те кадры, которые погрязли в коррупции и давно сделали госслужбу источником личного обогащения».

/ Леонид Андросов

По мнению аналитика, эти цифры еще раз подтверждают — никакие реформы с целью уничтожить неэффективные экономические отношения, кормившие чиновников, на Украине принципиально невозможны.

«Это значит, что спасти экономику страны в условиях усугубляющейся бедности украинцев просто нереально. Думаю, что власти и дальше будут одурачивать народ: дескать, построить государство Украина с нуля — это легко и просто, главное — всему населению говорить на украинском языке и забыть советское прошлое. Но экономический шок наступит совсем скоро, и этот удар почувствуют на себе все. При этом власти зачем-то убежденно врут электорату, что без развитой национальной экономики и современных военных технологий Киев сможет получить статус равного партнера среди стран Евросоюза и НАТО», — сообщил он.

Известный политолог Андрей Головачев заявил киевским СМИ, что самая вероятная перспектива для страны — это «классическая украинская Руина».

«Украина вступила в опасный период разброда и шатания. У общества нет ясных ориентиров, все в тумане, нет никаких внятных решений. Подвергается сомнению все, включая европейский выбор Украины, и всерьез предлагается искать счастье в дружбе с Китаем, Турцией и ОАЭ, — отметил эксперт. — Если бы Зеленский подал в отставку и в стране объявили президентские выборы, какие варианты по Донбассу предлагали бы кандидаты? Ведь сегодня ситуация в глухом тупике и грозит перерасти в конфликт с Россией. Пообещать мир как таковой без пояснения его механизма, как сделал Зеленский, уже не получится. Так надуть украинцев можно было только однажды, и Зеленский этот шанс использовал. Теперь придется подробно объяснять механизм установления крепкого и долговременного мира», — сообщил аналитик.

facebook.com / Головачев Андрей

По словам Головачева, он не может найти на Украине ни одного известного и рейтингового политика, который имел бы действенный план установления долгосрочного мира в Донбассе.

«Я не говорю про реинтеграцию ЛДНР: таких планов ни у кого нет, а если они и есть, то никто не может их реализовать из-за отсутствия политической воли. И общество это быстро осознает. С другой стороны, общество не проголосует за «ястребов», призывающих готовиться к войне, ускоренно вооружаться, окапываться в каждой деревне и т.д. 80% любого общества — это обыватели, которые не желают умирать за абстрактные национальные интересы. И у «ястребов» нет шансов на победу, — прогнозирует эксперт. — Значит, новый президент будет иметь низкую легитимность и не иметь большинства в ВР. Проще говоря, он будет посредственностью или даже полным ничтожеством. А страна будет скверно управляемой — еще хуже, чем сейчас, хотя, казалось бы, куда уж хуже! Институты власти будут стремительно деградировать, а регионы — выходить из-под власти центра. Если на эту ситуацию наложить дефолт или мировой финансовый кризис, то мы получим классическую украинскую Руину».

Global Look Press / Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com

По мнению Головачева, когда Зеленский чуть ли не благим матом орет на Европу и США, требуя скорее интегрировать Украину в евроатлантические структуры, — это как раз проявление страха перед надвигающейся Руиной.

«Украинская Руина — это ситуация, когда элита больше не в состоянии проводить никакой стратегической политики, когда ее разрывают многочисленные противоречия, вся элита потеряла веру в способность решать проблемы и отдалась на произвол внешних игроков. Именно к этому состоянию приблизилась сейчас наша элита. При Зеленском эти процессы резко ускорились и, возможно, совсем скоро достигнут своего апогея. А за ним неизбежно наступит хаос», — заключил эксперт.

Медовый месяц с Западом для Украины закончился: прошло время, когда Киеву прощали все, что угодно под прикрытием противостояния с Россией. Кроме того, президент страны Владимир Зеленский мечтал стать вторым Наполеоном, но превратился в двойника Александра Керенского.