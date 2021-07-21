Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Иркутской области

Иркутск, 21 июля. Жители Иркутской области пожаловались на дым, который дошел до региона из Якутии, где в настоящее время бушуют лесные пожары.

Как сообщили в региональном МЧС, 21 июля от ЕДДС поступили данные о задымленности, которая стала заметна сразу в нескольких районах Иркутской области. В частности дым от якутских пожаров пришел в поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района региона.

В настоящий момент компетентные органы проводят разъяснительную работу с населением касательно профилактики отравления продуктами горения при присутствии в воздухе задымленности. Специалисты ведут мониторинг сложившейся обстановки. Никто из граждан не обращался к медикам из-за плохого самочувствия. Нарушений условий жизнедеятельности выявлено не было.

Ранее сообщалось, что один из лесных пожаров в Якутии поставлен на особый контроль из-за опасной близости к населенному пункту, где расположена Светлинская ГЭС.