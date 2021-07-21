Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 11:21
11:20
Политика
Байден будет отвечать на вопросы журналистов в ночном эфире CNN
11:14
Общество
Аналитики выяснили, в качестве каких товаров россияне сомневаются чаще всего
11:14
Происшествия
Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
11:13
Видео
Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР
11:12
Армия
В Ростехе озвучили, когда ВКС России получат новейшую ракету «Бронебойщик»
11:10
Происшествия
Конфликт поваров в Москве едва не закончился поножовщиной
11:08
Весь мир
От Украины до Руины: страна стоит на пороге разрухи и хаоса
11:08
Экономика
Экономист Пичугин спрогнозировал курс рубля до конца месяца
11:07
Общество
Эфир: О финансовой грамотности студентов и детей рассказывает американский финансист
11:06
Экономика
Траты россиян на сборы ребенка в школу за год выросли на 13%
Все новости

В Южно-Сахалинске детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога

  /   Обновлено: 21 июля 2021 10:29
Общество
В Южно-Сахалинске детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога
gov39.ru  /  Правительство Калининградской области

Южно-Сахалинск, 21 июля. Власти Южно-Сахалинска рекомендовали городским дошкольным учреждениям сократить время прогулок на улице из-за смога от лесных пожаров.

Соответствующая рекомендация для детсадов поступила от департамента образования Южно-Сахалинска. Причиной стало сильное задымление воздуха, наблюдающееся в регионе из-за крупных лесных пожаров в течение последних нескольких дней.

Из-за смога в Якутии также приостановили движение судов и паромов по реке Лене. Буйство природной стихии привело к ухудшению видимости, так как дым распространился на десятки километров в округе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Южно-Сахалинске детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога
якутия смог детсады
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru