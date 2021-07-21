В Южно-Сахалинске детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога

Южно-Сахалинск, 21 июля. Власти Южно-Сахалинска рекомендовали городским дошкольным учреждениям сократить время прогулок на улице из-за смога от лесных пожаров.

Соответствующая рекомендация для детсадов поступила от департамента образования Южно-Сахалинска. Причиной стало сильное задымление воздуха, наблюдающееся в регионе из-за крупных лесных пожаров в течение последних нескольких дней.

Из-за смога в Якутии также приостановили движение судов и паромов по реке Лене. Буйство природной стихии привело к ухудшению видимости, так как дым распространился на десятки километров в округе.