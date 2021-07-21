Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 11:21
11:20
Политика
Байден будет отвечать на вопросы журналистов в ночном эфире CNN
11:14
Общество
Аналитики выяснили, в качестве каких товаров россияне сомневаются чаще всего
11:14
Происшествия
Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
11:13
Видео
Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР
11:12
Армия
В Ростехе озвучили, когда ВКС России получат новейшую ракету «Бронебойщик»
11:10
Происшествия
Конфликт поваров в Москве едва не закончился поножовщиной
11:08
Весь мир
От Украины до Руины: страна стоит на пороге разрухи и хаоса
11:08
Экономика
Экономист Пичугин спрогнозировал курс рубля до конца месяца
11:07
Общество
Эфир: О финансовой грамотности студентов и детей рассказывает американский финансист
11:06
Экономика
Траты россиян на сборы ребенка в школу за год выросли на 13%
Все новости

Правительство предложило ввести новые меры по импортозамещению в госзакупках
Экономика
Правительство предложило ввести новые меры по импортозамещению в госзакупках
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Москва, 21 июля. Власти России намерены ввести запрет на приобретение продукции у единственного поставщика за рубежом, если на рынке существует отечественный аналог.

Протекционистская инициатива нашла поддержку в администрации президента. Если проект реализуют, закупить иностранную продукцию будет возможно лишь при отсутствии ее заменителя российского производства. Нововведение может коснуться около половины объема госзаказа. За 2020 год порядка 75% всех контрактов пришлась на неконкурентные закупки, пишет «Коммерсантъ».

Также могут быть скорректированы правила закупок у единственного поставщика, для которых сейчас нужен соответствующий указ или распоряжение президента. Однако иностранные неконкурентные закупки не регулируются.

Импортозамещение требует от предпринимателей длительного периода адаптации и налаживания новых производственных цепочек. Готовность российского рынка кормов для животных к переходу на отечественную продукцию оценил директор компании «Ин-Ритейл» Валерий Сиротин.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Правительство предложило ввести новые меры по импортозамещению в госзакупках
импортозамещение правительство госзакупки неконкурентные закупки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru