Правительство предложило ввести новые меры по импортозамещению в госзакупках

Москва, 21 июля. Власти России намерены ввести запрет на приобретение продукции у единственного поставщика за рубежом, если на рынке существует отечественный аналог.

Протекционистская инициатива нашла поддержку в администрации президента. Если проект реализуют, закупить иностранную продукцию будет возможно лишь при отсутствии ее заменителя российского производства. Нововведение может коснуться около половины объема госзаказа. За 2020 год порядка 75% всех контрактов пришлась на неконкурентные закупки, пишет «Коммерсантъ».

Также могут быть скорректированы правила закупок у единственного поставщика, для которых сейчас нужен соответствующий указ или распоряжение президента. Однако иностранные неконкурентные закупки не регулируются.

Импортозамещение требует от предпринимателей длительного периода адаптации и налаживания новых производственных цепочек. Готовность российского рынка кормов для животных к переходу на отечественную продукцию оценил директор компании «Ин-Ритейл» Валерий Сиротин.