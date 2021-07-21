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В России предложили проверять состояние водителей дистанционно

  /   Обновлено: 21 июля 2021 10:24
Общество
В России предложили проверять состояние водителей дистанционно
monchegorsk.gov-murman.ru

Москва, 21 июля. Состояние водителей в России предложили проверять в дистанционном формате. Соответствующий законопроект разработало Министерство здравоохранения РФ.

Согласно проекту закона, давление, пульс, температуру у водителей будут проверять удаленно. Также дистанционно предложили фиксировать содержание алкоголя в крови у таксистов, водителей автомобилей и грузовиков. Это позволит снизить уровень смертности в ДТП на 20%, считают в Министерстве экономического развития РФ.

Новый способ тестирования на наличие алкоголя в крови водителей намерены ввести в России. Состояние опьянения можно будет определить за несколько секунд.

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минздрав рф опьянение водитель
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