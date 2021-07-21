В России предложили проверять состояние водителей дистанционно

Москва, 21 июля. Состояние водителей в России предложили проверять в дистанционном формате. Соответствующий законопроект разработало Министерство здравоохранения РФ.

Согласно проекту закона, давление, пульс, температуру у водителей будут проверять удаленно. Также дистанционно предложили фиксировать содержание алкоголя в крови у таксистов, водителей автомобилей и грузовиков. Это позволит снизить уровень смертности в ДТП на 20%, считают в Министерстве экономического развития РФ.

Новый способ тестирования на наличие алкоголя в крови водителей намерены ввести в России. Состояние опьянения можно будет определить за несколько секунд.