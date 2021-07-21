Глава ФСВТС назвал вероятных покупателей новейшего истребителя Checkmate

Жуковский, 21 июля. Ряд стран может быть заинтересован в приобретении легкого истребителя Checkmate, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Самолет может вызвать наибольший интерес в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, предположил Шугаев. Боевые машины с одним двигателем обходятся заказчику менее дорого, конкурентоспособны на мировом рынке вооружений, способны выполнять основные задачи легкой истребительной авиации.

Характеристики истребителей пятого поколения Су-57 не всегда бывают необходимы, иногда такие возможности являются избыточными, считает он. Именно для таких ситуаций необходимы самолеты вроде Checkmate. Основным преимуществом новинки будет цена.

Пользователи американского сегмента Сети ранее восхитились «шахматным» самолетом из России, который был представлен в первый день авиасалона МАКС-2021. Также глава Ростеха Сергей Чемезов объяснил выбор имени для легкого самолета, передает «Царьград».