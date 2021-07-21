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СК начал проверку после жестокого избиения сына Стаса Пьехи
Происшествия
СК начал проверку после жестокого избиения сына Стаса Пьехи
instagram.com  /  wolfieha

Санкт-Петербург, 21 июля. Следователи проводят проверку по факту жестокого избиения семилетнего сына артиста Стаса Пьехи соседкой в Ленинградской области.

Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, гематому и ушибы, он все еще находится в больнице. По словам адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы семьи Пьехи, изначально проверкой занимались сотрудники МВД, после чего материалы были переданы в Следственный комитет по Выборгу.

Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино. Соседка схватила ребенка за руку и изо всех сил швырнула на землю. Он ударился головой и начал кричать, после чего агрессивная женщина набросилась на бабушку Пьехи-младшего.

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