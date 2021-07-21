Первая участница ОИ-2020 отстранена от турнира из-за коронавируса

Токио, 21 июля. Тхэквондистку из Чили отстранили от участия в летних Олимпийских играх из-за COVID-19.

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Чили сообщила, что Фернанда Агирре не выступит на ОИ-2020 в Токио. Тхэквондистка получила два положительных результата ПЦР-тестов. Агирре была помещена на 10-дневный карантин, пишет RT. Она не сможет принять участие в олимпийском турнире по тхэквондо. На данный момент на ОИ-2020 выявлено 75 случаев заражения COVID-19 среди участников соревнований, официальных лиц и членов делегаций.

Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Все соревнования в рамках ОИ-2020 пройдут без зрителей. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР.

Ранее стало известно, что три кандидата претендуют на пост главного тренера сборной России по футболу. В июле работу с национальной командой завершил Станислав Черчесов.