Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 11:20
11:14
Общество
Аналитики выяснили, в качестве каких товаров россияне сомневаются чаще всего
11:14
Происшествия
Два молодых байкера погибли в ДТП под Иркутском
11:13
Видео
Британский пианист и житель Риги спели гимн СССР
11:12
Армия
В Ростехе озвучили, когда ВКС России получат новейшую ракету «Бронебойщик»
11:10
Происшествия
Конфликт поваров в Москве едва не закончился поножовщиной
11:08
Весь мир
От Украины до Руины: страна стоит на пороге разрухи и хаоса
11:08
Экономика
Экономист Пичугин спрогнозировал курс рубля до конца месяца
11:07
Общество
Эфир: О финансовой грамотности студентов и детей рассказывает американский финансист
11:06
Экономика
Траты россиян на сборы ребенка в школу за год выросли на 13%
11:02
Происшествия
Спасатели ликвидировали 14 природных пожаров за сутки в Якутии
Все новости

Захарова осадила главу МИД Украины за слова о превращении Черного моря в озеро

  /   Обновлено: 21 июля 2021 10:53
1475
Политика
Захарова осадила главу МИД Украины за слова о превращении Черного моря в озеро
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 21 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за слова о превращении Черного моря во внутреннее озеро РФ.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ответила украинскому дипломату в Telegram-канале. Кулеба ранее заявил, что знает, как помешать России превратить Черное море в свое внутреннее озеро.

«Я тоже знаю, как это сделать», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что чем быстрее глава МИД Украины перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, чьи половины соединятся.

Украинские власти намерены открыть офис переговорной площадки «Крымская платформа». Работа начнется в ходе саммита. Замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква подтвердил такую информацию.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова осадила главу МИД Украины за слова о превращении Черного моря в озеро
украина захарова кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru