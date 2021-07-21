Захарова осадила главу МИД Украины за слова о превращении Черного моря в озеро

Москва, 21 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за слова о превращении Черного моря во внутреннее озеро РФ.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ответила украинскому дипломату в Telegram-канале. Кулеба ранее заявил, что знает, как помешать России превратить Черное море в свое внутреннее озеро.

«Я тоже знаю, как это сделать», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что чем быстрее глава МИД Украины перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, чьи половины соединятся.

Украинские власти намерены открыть офис переговорной площадки «Крымская платформа». Работа начнется в ходе саммита. Замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква подтвердил такую информацию.