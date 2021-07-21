Индийские «единороги» обогнали Китай по объему привлеченных инвестиций; Кабул может обратиться к Индии за помощью в подготовке кадров и техники; МВД Индии обязало штаты сформировать особые комитеты по поиску пропавших в стране иностранцев; правительство Нарендры Моди вносит радикальные изменения в политику управления землями оборонных ведомств; Китай строит еще одну авиабазу для истребителей вблизи индийской границы. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Афганистан может попросить помощи у Индии

Правительство Афганистана может в будущем обратиться за военной помощью к Нью-Дели, если переговоры с «Талибаном»1 (запрещено в РФ) провалятся на фоне вывода американских войск, заявил посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай. Однако он ясно дал понять, что запрашиваемая помощь не будет включать отправку войск. Речь идет о таких областях, как подготовка кадров и техническая поддержка.

«Мы не ищем помощи Индии в отправке войск в Афганистан. Их присутствие в Афганистане для ведения нашей войны на данном этапе не потребуется», — пояснил он.

Мамундзай заявил о 1 000 ежегодных стипендий, предоставляемых Нью-Дели афганским студентам, которые обучаются по гражданским специальностям. Он напомнил о более чем 20 000 студентов из республики, обучающихся в Индии, а также о построенных индийским правительством здании нового афганского парламента и плотинах.

По словам посла, ситуация в Афганистане «очень тяжелая» и «очень проблематичная», поскольку правительственные силы активно борются с талибами примерно в 150 из 376 районов.

На прошлой неделе Индия эвакуировала дипломатов и сотрудников службы безопасности из своего консульства в Кандагаре.

Почти все компании Индии продолжат работать удаленно

Около 95% индийских компаний планируют придерживаться режима удаленной работы в течение, по крайней мере, следующих двух лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ManageEngine — подразделением по управлению IT-корпорации Zoho, технологической фирмы со штаб-квартирой в Ченнаи.

В опросе приняли участие 1 210 IT-руководителей и специалистов в области технологий из Северной Америки, Соединенного Королевства, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Индии. В последней стране данные получены от 202 респондентов от компаний с более чем 500 сотрудниками из 18 отраслей.

The survey also found that 89 per cent of respondents believe implementing a work-from-home policy has led to an increase in security challenges faced by their organisation@shinejac reports #WorkFromHome #CoronavirusPandemic #IndianCompanies https://t.co/BK4Ll3UaHm — Business Standard (@bsindia) July 14, 2021

В целом 89% опрошенных заявили, что реализация политики «работа на дому» усилила проблемы безопасности для их организаций. Риск, связанный с теневой IT-сферой, был особенно высок, поскольку почти 90% компаний не имели никакого контроля над программным обеспечением, которое сотрудники покупают и устанавливают на свои устройства.

Штаты Индии формируют комитеты для поиска пропавших иностранцев

Министерство внутренних дел Индии дало распоряжение всем штатам страны сформировать специальные комитеты для поиска пропавших без вести иностранцев, которые находятся в Индии с 1 января 2011 года. Первый такой комитет уже появился в штате Карнатака.

В соответствии с изданным приказом его возглавит главный секретарь штата. В комитет также войдут сотрудник по региональной регистрации иностранцев (FRRO), главы управлений полиции из соответствующих округов и представитель Национального центра информатики.

Комитет будет отвечать за представление ежемесячного отчета министерству внутренних дел до 7 числа каждого месяца. Документ должен содержать информацию о статусе отслеживания пропавших иностранцев. Ранее получить такие данные было практически невозможно.

Криптовалютный банк Cashaa планирует операции в Индии

У канадского банка Cashaa амбициозные планы по предоставлению кредитов на покупку криптовалют и открытию сберегательных счетов для индийских клиентов.

Cashaa заявил о запуске Unicas — первого в мире крипто-дружественного финансового учреждения с физическими филиалами в Индии — в сотрудничестве с Объединенным многонациональным кредитным кооперативным обществом. Это позволяет предоставлять услуги как для криптовалют, так и для фиатных валют с одного сберегательного счета, сказал основатель и генеральный директор Cashaa Кумар Гаурав.

Cashaa announces launch in India; will be releasing personal account services for cryptocurrency by mid-August.@yourCashaa #cryptocurrency #CryptoNews https://t.co/XE0TjK8CPD — moneycontrol (@moneycontrolcom) July 19, 2021

В то время как Резервный банк Индии (RBI) неодобрительно относится к частным виртуальным валютам, предложение Cashaa о запуске банковских операций в Индии для клиентов виртуальных валют с августа по маршруту кредитного кооператива вызвало удивление в финансовых кругах Нью-Дели и Мумбая.

Индия внесет радикальные изменения в земельную политику в области обороны

Правительство Нарендры Моди работает над завершением законопроекта о расквартировании, направленного на обеспечение развития в особых зонах, которые принадлежат министерству обороны.

Использование земель оборонного ведомства для любых целей, кроме военных, было запрещено в Индии с тех пор, как британцы создали первый лагерь своих ВС в бенгальском Казарменном городе в 1765 году — вскоре после начала процесса укрепления своего господства на субконтиненте. В апреле 1801 года генерал-губернатор Ост-Индской компании распорядился:

«Ни в одном из военных городков не разрешается продавать или занимать бунгало и жилые помещения лицам, не принадлежащим к армии».

В 2021 году правительство Нарендры Моди утвердило новые правила, позволяющие развивать инфраструктуру равной ценности для вооруженных сил вместо приобретенной у них земли.

India set to introduce sweeping changes in defence land policy for the first time in 250 years https://t.co/Ds7LmP5LIR — Amit Paranjape (@aparanjape) July 19, 2021

Благодаря этой реформе оборонные земли, необходимые для крупных государственных проектов, таких как строительство метро, дорог, железных дорог и эстакад, могут быть обменяны на землю эквивалентной стоимости или выкуплены по рыночным ценам. Согласно новым правилам, стоимость земли будет определяться комитетом, возглавляемым местными военными властями.

Министерство обороны — один из самых крупных землевладельцев в стране. Генерал-лейтенант в отставке Харчаранджит Сингх Панаг заявил в интервью СМИ:

«Поскольку земли министерства обороны находятся в самых престижных районах по всей стране, на протяжении многих лет политики и гражданские чиновники требовали, чтобы они использовались для проведения мероприятий в области развития. Теперь, похоже, это происходит».

Предполагается, что доходы от монетизации земель оборонного ведомства будут использоваться для модернизации Вооруженных сил Индии. Однако Департамент по военным вопросам, возглавляемый начальником штаба обороны генералом Бипином Раватом, в прошлом году уже объяснял правительству, что этих доходов вряд ли будет достаточно для удовлетворения потребностей вооруженных сил.

Аналитик Правин Сони, который вышел в отставку после 14 лет службы офицером в индийской армии и теперь редактирует журнал Force, посвященный актуальным вопросам оборонного сектора Индии, считает, что новые планы использования земель для обороны соответствуют идее «атманирбхара» (самообеспеченности).

«Британцы стремились держать военных подальше от гражданского населения, поэтому их планирование основывалось на определенных принципах. Наше правительство хочет [иметь] народную армию, где военные живут в непосредственной близости от местного населения», — сказал он в интервью СМИ.

Обгонят ли индийские «единороги» Китай?

Во втором квартале 2021 финансового года для технологических стартапов в Индии было заключено сделок на 6,3 млрд долларов, в то время как финансирование китайских компаний сократилось на 18% с пика в 27,7 млрд долларов.

Прошлая неделя стала переломным моментом для технологических стартапов в государстве, поскольку рекордный объем сбора средств переключил внимание на второй по численности населения рынок в мире как раз в то время, когда инвесторы были напуганы подавлением интернет-компаний в Китае.

'$1 billion is the new $100 million': Flush with unicorns, India’s tech moment arrives pic.twitter.com/V5vpZhvzWv — Vikas Muley (@drvikasm) July 19, 2021

Приложение для доставки еды Zomato Ltd. стало первым в стране «единорогом», дебютировавшим на фондовом рынке, и собрало 1,3 млрд долларов при поддержке Morgan Stanley, Tiger Global и Fidelity Investments. Материнская компания стартапа цифровых платежей Paytm, как предполагается, может стать крупнейшим IPO в Индии на сумму 2,2 млрд долларов, в то время как ритейлер Flipkart Online Services Pvt привлек 3,6 млрд долларов при оценке в 38 млрд долларов, что стало рекордным раундом финансирования для индийского стартапа.

«Индийские предприниматели уже десять лет спокойно создают стартапы. За это время интернет-инфраструктура страны значительно улучшилась, и во всем мире наблюдается очень хороший аппетит к акциям технологических компаний… Инвесторы начинают видеть огромный потенциал роста, и они ожидают, что Индия станет Китаем», — говорит Ханс Тунг, управляющий партнер GGV Capital из Силиконовой долины, который распоряжается активами на сумму 9,2 млрд долларов.

В отличие от Китая, где интернет гораздо более развит, многие из 625 млн пользователей в Индии просто погружаются в мир потокового видео, социальных сетей и электронной коммерции. Возможности онлайн-покупок особенно привлекательны, поскольку на электронную торговлю приходится менее 3% розничных транзакций. Технологические стартапы в Индии все еще платят за создание цепочек поставок и сетей доставки.

Ожидается, что в текущем десятилетии численность населения Индии превысит показатели Китая. При этом Пекин сдерживает свои технологические компании. Предполагается, что подавление продолжится, и регулирующие органы будут ограничивать возможности интернет-корпораций, чтобы вернуть себе контроль над пользовательскими данными.

Индийские технологические компании «могут привлечь глобальных инвесторов, которые обожглись на китайских технологических компаниях», — говорит Нилеш Шах, президент группы и управляющий директор Kotak Mahindra Asset Management Co. в Мумбаи.

По его словам, успешный листинг нескольких убыточных стартапов может привести к переоценке многих существующих игроков и повысить уровень рынка.

Устойчивость к изменению климата будет иметь решающее значение для экономического роста Индии

Независимая организация RMI India, работающая над проблемами перехода Индии к чистой энергетике, выпустила доклад о проблемах устойчивости инфраструктуры к изменению климата в секторе электроэнергетики. В нем подчеркивается важность надежных и безопасных энергосистем.

Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, усиливаются, и энергетические системы ощущают их воздействие. Согласно Глобальному индексу климатических рисков, Индия занимает седьмое место в мире по степени воздействия на климат. Страна все чаще сталкивается с растущим тепловым стрессом, который ослабляет гималайскую ледниковую массу, влияет на характер муссонов и способствует увеличению числа засух, штормов и наводнений.

Подчеркивая необходимость устойчивого к энергопотреблению будущего, управляющий директор RMI Клей Стрэнджер сказал:

«Риски для энергосистемы больше не будут ограничиваться только энергетическим сектором. Они неизбежно будут иметь каскадный эффект, оказывая влияние на множество секторов конечного использования, включая важнейшие услуги, такие как здравоохранение и хранение продуктов питания. Они также повлияют на новые решения в области чистых технологий в таких секторах, как транспорт, где традиционно цепочка поставок была защищена от рисков для энергосистемы».

Учреждениям и заинтересованным сторонам необходимо начать думать об интеграции устойчивости к изменению климата, которая выходит за рамки реагирования на риски бедствий.

India needs to adopt climate resilience in its #powersector planning to secure its #energytransition. How can stakeholders facilitate this?



Read more in @rmi_india and @RockyMtnInst’s latest report: https://t.co/lha5G4ESIs #climatechange pic.twitter.com/VWUVCIiFhH — RMI India (@rmi_india) July 20, 2021

На уровне политики для этого потребуются итеративное и адаптивное планирование энергетического сектора, совместная работа министерств и ведомств, а также усовершенствованный дизайн рынка.

«Меры по обеспечению устойчивости могут дорого стоить. Но, помимо защиты энергетической инфраструктуры от климатических рисков, они обязательно помогут избежать текущих затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечат такие преимущества, как гибкость системы и повышение качества электроснабжения. В связи с этим работа на уровне политики и планирования должна поддерживаться финансовыми учреждениями, чье обновленное понимание рисков, связанных с чистой энергией и климатом, может способствовать экспериментированию и внедрению правильных технологий и методов управления как со стороны спроса, так и со стороны предложения», — пояснил директор RMI India Акшима Гате.

Китай строит новую базу истребительной авиации в Шакче близ Ладакха

На фоне продолжающегося военного противостояния с Индией Китай модернизирует базу для операций истребительной авиации вблизи Восточного Ладакха в городе Шакче провинции Синьцзян.

China's new move against India: Developing an airbase near Ladakh to surround India #china #India https://t.co/nu7u4yOnew — Tezzbuzz (@Tezzbuzz1) July 20, 2021

Индийские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщают, что объект строится между авиабазами Кашгар и Хоган, которые уже долгое время осуществляют боевые действия вдоль индийских границ. Разрыв между функционирующими авиабазами в Китае, расположенными вблизи Линии фактического контроля, для операций истребительной авиации составлял около 400 км, но с вводом в эксплуатацию аэродрома Шакче ситуация изменится.

Переговоры Пекина и Нью-Дели о взаимном отводе войск из оставшихся точек соприкосновения находятся в тупике с февраля. Противостояние на границе продолжается, хотя оно и сохраняет неформальный статус-кво. Ни отношения стран, ни размещенные вдоль границы войска до сих пор не вернулись на позиции, которые они занимали до обострения конфликта в мае 2020 года. С каждым новым инфраструктурным проектом в приграничных областях взаимное недоверие нарастает и усугубляется.

1 Организация запрещена на территории РФ.