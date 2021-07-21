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Неуплата алиментов может грозить бывшим супругам арестом на 15 суток
Экономика
Неуплата алиментов может грозить бывшим супругам арестом на 15 суток
nk-online.ru

Москва, 21 июля. Законопроект о введении наказания в виде ареста на 15 суток или штрафа в размере 20 тыс. рублей за неуплату алиментов некоторым категориям бывших супругов разработали в Совфеде.

Документ 21 июля будет отправлен на согласование с правительством. В тексте речь идет о неуплате бывшим супругом без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание бывшего супруга в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

«Это влечет либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере 20 тыс. рублей», — говорится в пояснении.

Изменения планируется внести в КоАП РФ. Сейчас в кодексе предусмотрена административная ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Однако норма по содержанию бывшего супруга после развода уже содержится в Семейном кодексе РФ.

Штрафом грозит и подделка документов о прохождении вакцинации, заявил ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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