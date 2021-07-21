Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» начали производить во Вьетнаме

Ханой, 21 июля. Вьетнам приступил к производству российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Образцы из первой партии изготовленного во Вьетнаме препарата уже направили в институт имени Гамалеи — там специалисты оценят их качество. Спутник V был зарегистрирован на территории Вьетнама 23 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, когда Вьетнам откроет границы для туристов. Уже в октябре путешественники смогут прибывать на остров Фукуок. Поток туристов будет регулироваться поэтапно.