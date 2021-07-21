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Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» начали производить во Вьетнаме

  /   Обновлено: 21 июля 2021 10:26
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» начали производить во Вьетнаме
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Ханой, 21 июля. Вьетнам приступил к производству российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Образцы из первой партии изготовленного во Вьетнаме препарата уже направили в институт имени Гамалеи — там специалисты оценят их качество. Спутник V был зарегистрирован на территории Вьетнама 23 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, когда Вьетнам откроет границы для туристов. Уже в октябре путешественники смогут прибывать на остров Фукуок. Поток туристов будет регулироваться поэтапно.

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вьетнам вакцина коронавирус
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