Головная боль Эрдогана: экологические катастрофы стали новым испытанием для Турции

В конце 2020 года власти Турции выразили надежду, что 2021-й пройдет под девизом защиты окружающей среды. Несмотря на это, число экологических катастроф и природных катаклизмов в республике увеличилось: экологи били тревогу по самым разным поводам — от распространения морской слизи у берегов Мраморного моря до массовой гибели фламинго на озере Туз.

И хотя существенную роль в этих бедствиях играет глобальное потепление, нередко ущерб от трагедий можно было снизить или вовсе предотвратить.

Международная редакция ФАН разбиралась, с какими природными явлениями столкнулась Турция за последнее время и кого в них винит общественность.

Засуха

В последние годы Турция бьет температурные рекорды из-за последствий глобального изменения климата, которые приводят к серьезному снижению числа подземных и надземных источников воды.

В отчетах главного управления метеорологии страны, опубликованных в первую неделю июля, говорится, что осадки в юго-восточных и восточных анатолийских районах упали на 98%. Масштабы засухи растут стремительными темпами: согласно данным за июнь, примерно половина страны страдает от этого природного явления. В частности, весь восток страны, юг Эгейского моря и провинция Аксарай были отмечены как «чрезвычайно засушливые».

В мае ситуация была еще хуже — практически по всей территории Турции, за исключением ряда северных и северо-западных районов, наблюдалась катастрофическая засуха. По сравнению с ситуацией годом ранее осадки снизились на 66%.

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azaldı, olağanüstü kuraklık uyarısı https://t.co/ikaSaUyK35 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) June 26, 2021

Эксперты предупреждают, что в ближайшем будущем засуха станет новой реальностью для граждан республики, поскольку в среднем 60% территории Турции не получают достаточного количества осадков.

«У нас нехватка воды. Водоемы используются неправильно, и, к сожалению, необходимые меры по этому вопросу до сих пор не приняты. Ухудшение естественного баланса водных ресурсов вызовет множество социальных, экономических проблем. Создание большого количества прудов в неподходящих местах в нашей стране также является причиной [имеющихся трудностей]. Более 75% воды, используемой сегодня в нашей стране, применяется в сельском хозяйстве и с использованием «диких методов». И лишь 1-2% от общего объема — с методом капельного орошения. Эту систему срочно необходимо внедрить во всех сельскохозяйственных районах и отказаться от полива «диким» напуском», — отметил научный советник Ассоциации охраны природы Турции Эрол Кесиджи.

Türkiye'de olağanüstü kuraklık artıyor: Su kıtlığı yaşıyoruz. Türkiye’de su krizi yaşandığına dikkat çeken Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, bir an önce vahşi tarımsal sulamadan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti. ???????? https://t.co/on6UALgSEy — Sanatvari ????????️‍???????? #TürkiyeLaiktirLaikKalacak (@RareGrace_) July 16, 2021

Согласно статистике в республике на душу населения приходится 1 550 кубометров воды в год. Однако этот показатель, как ожидается, снизится до 1 000 кубометров к 2050 году из-за роста населения и изменения климата.

Засуха и нехватка воды пагубно сказываются на сельхоз-секторе. Глава Палаты инженеров сельского хозяйства Турции Баки Ремзи Суичмез сказал в начале декабря 2020 года, что сухая почва препятствует посеву пшеницы. Он также отметил, что из-за отсутствия осадков в Эгейском регионе на деревьях буквально «гибнут» оливки — они засыхают под воздействием солнечных лучей.

Türkiye, en kurak eylül ve ekimi yaşadı, buğday ekilemedi, zeytin dalında kuruduhttps://t.co/HvyM5O07Fa pic.twitter.com/fN5VCz3W44 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 1, 2020

Кроме того, в провинции Сивас — «житнице» Турции — из-за похолоданий в мае и последующих засушливых месяцев прогнозируют потерю урожая и, соответственно, доходов как минимум на 50%.

Высыхание озер

За последние две недели в районе соленого озера Туз в центральной Анатолии погибли тысячи птенцов фламинго. Водоем ежегодно становился домом для почти 10 000 вылупившихся детенышей этой птицы. Однако недавняя засуха, которую эксперты-экологи связывают с губительными сельскохозяйственными методами орошения и климатическим кризисом, привела к частичному высыханию озера и вызвала печальные последствия для фауны.

Лишь половина от ежегодного количества яиц вылупилась в этом году на озере. Многие из птенцов умерли от недостатка воды. Недавние кадры с беспилотников демонстрируют угнетающие виды с «массового кладбища» фламинго — тела птиц частично «погребены» в высохшей грязи.

Эколог и фотограф дикой природы Фахри Тунч сообщил агентству Reuters, что оросительный канал перестал направлять воду в Туз, чтобы перераспределить ее для ведения сельского хозяйства. В результате фламинго не хватило воды. Слова специалиста подтверждают и цифры: согласно отчету турецкого экологического фонда TEMA, спрос воды для фермерства в регионе увеличился в 2020 году и превысил предложение на 30%.

«Это грех, который мы все совершаем», — описал ситуацию Тунч.

С причиной гибели райских птиц согласилась председатель НПО The Nature Association Диджле Туба Кылыч. Она отметила, что изменение методов орошения фермерских угодий региона — единственный способ предотвратить массовую гибель фламинго. Однако власти пытаются избегать подобного рода корреляций.

«Я хочу подчеркнуть, что нет прямой или косвенной связи между этим инцидентом и колодцами в этом районе или сельскохозяйственным орошением», — сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, добавив без всякого уточнения, что были приняты дополнительные меры.

The birds’ deaths in central Turkey are another reminder of how dire the climate crisis is https://t.co/mjprElbUlZ — The Cut (@TheCut) July 17, 2021

Схожая проблема наблюдалась и в некоторых районах реки Кызылырмак. Нехватка кислорода, вызванная аномальной засухой в последние недели, привела к вымиранию рыб.

Kızılırmak'taki toplu balık ölümlerinin kuraklığa bağlı oksijen azlığı nedeniyle gerçekleştiği açıklandıhttps://t.co/OIVUYs9lO5 — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) July 18, 2021

«Морские сопли»

В мае и июне вся Турция была потрясена, когда в Мраморном море появилось огромное количество зловонных «морских соплей» — слизистого органического вещества, также известного как морская слизь.

«Вспышка» этого явления, как отмечается, стала самой крупной за всю мировую историю и достигла даже Дарданелл. Это, конечно же, вызвало широкий общественный резонанс.

Основными причинами явления, угрожающего морской жизни, являются изменение климата и загрязнение Мраморного моря сточными водами.

Вопрос был быстро политизирован. Проправительственные СМИ обвинили мэра Стамбула Экрема Имамоглу из оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) в том, что он не продолжил планы по строительству современной системы очистки сточных вод вблизи Золотого Рога. Оппозиция же раскритиковала правительство за то, что оно не предприняло шагов по прекращению сброса сточных вод городами, имеющими выход в Мраморное море.

Лесные пожары

Другая экологическая проблема, также связанная с изменением климата — это лесные пожары, которые в Турции заметно участились.

10 soruda orman yangınları - Yeşil Gazete https://t.co/6OTFH024E6 — Erdal Karayazgan (@erdalkarayazgan) July 4, 2021

Это явление может возникать по естественным причинам (удар молнии и, что реже, самовозгорание сухой травы и листьев). Но значительная доля лесных пожаров, особенно в Турции, связана с деятельностью человека. Например, только 312 (менее 10%) из всех 3 399 пожаров, зарегистрированных в 2020 году, были вызваны ударом молнии. В то же время 607 таких бедствий произошли из-за людской небрежности: сжигания стерни, охоты, бросания окурков, пикников и возгорания мусора на свалках. В общей сложности 190 пожаров были вызваны авариями на линиях электропередач, а 36 — другими обстоятельствами. Однако причины 1 859 возгораний (55%) вовсе не были установлены.

Если в период с 2011 по 2015 годы ежегодно происходило в среднем 2 319 пожаров и сгорало 6 371 га лесных площадей, то с 2016 по 2020 годы количество возгораний увеличилось до 2 770, а масштабы пострадавших территорий выросли до 11 818 га. Ожидается, что в будущем эти цифры будут становиться еще выше как из-за климатического кризиса, так и вследствие роста численности населения и его пагубной деятельности.

Пожары происходят в Турции и сейчас. С этой проблемой особенно остро столкнулись западное и восточное побережье страны, а также центральные районы. На помощь турецким спасателям пришла Россия — 8 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил направить в солнечную республику самолет-амфибию Бе-200 для тушения возгораний.

Наводнения

Турецкую землю не обошло и другое бедствие — наводнение. С 14 июля на провинцию Ризе обрушились сильные ливни, которые привели к затоплениям и оползням. По предварительным данным, в результате непогоды погибли не менее семи человек, десятки деревень остались без электричества. Сильно пострадали чайные плантации, которыми славятся эти места.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил 17 июля, что причерноморские районы, пострадавшие от наводнений, будут официально объявлены зоной бедствия.

Rize'de bugün yapılan arama kurtarma çalışmalarında çöken evin enkazı altında kalan Nuri Cemal Mert ve Batuhan Delihasan’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 7’e çıktı, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.https://t.co/DAM74t83od — duvaR (@gazeteduvar) July 15, 2021

Северные провинции Турции, имеющие выход к Черному морю, превратились в привычную зону подобных катастроф, которые за последние годы унесли десятки жизней. Наиболее смертоносное наводнение произошло в 2010 году, когда 12 человек погибли в результате непогоды в городе Гюндогду в Ризе. Другая трагедия была зафиксирована в августе 2020 года в провинции Гиресун — тогда погибли по меньшей мере десять человек.

Предотвращение подобных природных явлений является сложной задачей в горном регионе, где равнинных земель мало, а растущее население вынуждено строить новые дома в руслах рек. Застройка берегов водоемов, которая в ряде случаев разрешалась в прошлом, сейчас в регионе строго запрещена, но порой найти место для строительства вблизи населенных пунктов оказывается затруднительно, учитывая наличие 120 000 небольших речек. Еще одной проблемой является изменение климата, которое усугубляет риск наводнений в регионе, где почти круглый год выпадают осадки. Эксперты отмечают, что повышение температуры морской воды также считается одной из причин участившихся затоплений.

Тем не менее наводнения не являются редкостью для причерноморского региона Турции, но практически каждый год местные власти оказываются неподготовленными к подобного рода катаклизмам. Специалисты и общественные деятели уверены, что уменьшить масштабы последствий катастроф было бы возможно при эффективной работе властей по благоустройству местности.

«За последние 20 лет в Ризе мы потеряли 76 жизней (не включая последнего случая — прим. ред.) из-за наводнений. Усиление осадков не сюрприз. Можно было бы свести к минимуму ущерб от осадков. Антропогенный фактор, неправильная политика зонирования и строительства, ошибочная стратегия управления водными ресурсами, вырубка лесов, ГЭС, мелиорация ручьев вызывают эти катастрофы. Если мы не предпринимаем никаких действий по этому вопросу и продолжаем действовать как раньше, то нужно говорить уже не о халатности, а о злом умысле», — сказал заместитель председателя «Республиканской партии народов» (РНП) Али Озтунч.

20 yılda #Rize’de yaşanan sel felaketlerinde 83 kişi hayatını kaybetti.Buna sadece Doğal Afet demek doğru değil. Yağışları yok etmek bilimsel olarak mümkün değil ama önlem alınabilir, alınmıyor.Yağışlar değil, TOKİ, HES’ler ve orman talanı, yani iktidarın beton sevdası öldürüyor. pic.twitter.com/XU3KdqNUMD — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) July 16, 2021

Политик раскритиковал неисполнение подготовленного правительством плана действий по климату в причерноморском регионе. По его словам, до сих пор никакие шаги в этом направлении не предпринимались. Управление жилищного строительства Турции (TOKI) по-прежнему гонится за доходами, а главное управление государственных гидротехнических работ (DSI) превращает все реки в бетонный канал. Главное управление лесного хозяйства дает разрешение на вырубку деревьев, а министерство окружающей среды и градостроительства утверждает возведение ГЭС.

Землетрясения

В 2020 году подземные толчки ужаснули всю Турцию своими катастрофическими последствиями. Сначала в конце января в провинции Элязыг была зафиксировано разрушительное землетрясение магнитудой 6,7. По официальным данным погиб 41 человек, более 1 600 получили ранения. При оценке целостности зданий специалистами было установлено, что в Элязыге и соседних провинциях 378 зданий были разрушены, 3 249 — серьезно повреждены, более 5 000 — частично пострадали.

AFAD’dan son dakika açıklaması: 50 bina acil olarak yıkılacak https://t.co/LZPx7GCljU pic.twitter.com/xYgOdBw1f2 — Alaturka Online (@alaturkaonline) January 28, 2020

Важно отметить, что с 1999 года в республике действует «налог на землетрясения». Однако после трагедии в Элязыге глава Турецкого Красного Полумесяца Керем Кынык призвал людей делать пожертвования для пострадавших в результате трагедии, что вызвало возмущение у общественности. По сообщениям турецких СМИ, в рамках этого налога с 2000 по 2019 годы должно было быть собрано более 67 млрд турецких лир, однако конечные цели, на которые расходовались эти деньги, так и остались под вопросом.

В социальных сетях граждане запустили хэштег «Куда делся налог на землетрясение?». Выяснить, куда ушли деньги, так и не удалось — правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) и «Партия националистического движения» (ПНД) заблокировали предложение оппозиции изучить местонахождение собранных с граждан средств.

Elazığ'daki depremin ardından yurttaşlar 'Deprem vergisinden toplanan paralar nerede?' diye sordu



BirGün aylar öncesinden yazmıştı: 20 yıl önce 1 yıllığına getirilen Adalet ve Kalkınma 'Vergisi'https://t.co/fbtRpQYDFr pic.twitter.com/tLF8Ax1ewe — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 25, 2020

Другое землетрясение магнитудой 7,0 произошло в конце октября 2020 года в Эгейском регионе. Оно унесло жизни 117 турок и оставило без жилья порядка 15 тысяч граждан. Катастрофа вновь вызвала волну обсуждений: оппозиция обвинила власти в бездействии перед лицом непрекращающихся стихий, а правящие элиты напомнили о том, что мэром города является Тунч Сойер — представитель РНП.

«Держась рука за руку, правительство и оппозиция превратили страну в руины. Турция переживает кошмар: некомпетентное руководство, бессилие чиновников — беспринципных людей, для которых личные интересы важнее народа, которым они управляют. Мы все вынуждены бороться за выживание в стране, которую уничтожили коррумпированные политики. Мы ожидаем чуда, чтобы выбраться из обломков», — описал происходящие в стране процессы колумнист газеты Cumhuriyet Тунджай Моллавеисоглу.

Kandilli Rasathanesi İzmir'deki depremi değerlendirdi: Normal faylanma depremi https://t.co/EdPGidA7M2 pic.twitter.com/YMdh6fJsqU — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 30, 2020

Народное пробуждение

Тем не менее жители Турции все чаще выражают обеспокоенность происходящим в их стране. Согласно опросу, проведенному Германским фондом Маршалла (признан иноагентом в РФ) в марте и апреле, 83% респондентов хотели бы, чтобы их страна играла более активную роль в борьбе с изменением климата. Данные другого опроса также указывают, что 85% жителей Турции знают о проблеме «морских соплей», а молодежь особенно сильно обеспокоена этим явлением.

İkizköy’de İkizdere rüzgarı: Bir videoyla sesini tüm Türkiye'ye duyuran köylülerden Necla Işık SÖZCÜ'ye konuştu



????"Her ağacı tek tek savunacağız"https://t.co/Ra6R99GBqz — Sözcü (@gazetesozcu) July 18, 2021

Все чаще граждане республики выражают свой протест действиям властей, которые нередко действуют в ущерб природе ради выгоды. Особое сопротивление продемонстрировали обитатели района Икиздере в провинции Ризе, которые уже на протяжении нескольких месяцев протестуют против вырубки леса и формирования карьера компанией Cengiz Holding, известной своей близостью к партии Эрдогана.

«Мы не против инвестиций, но каменоломня выбрана не в том месте», — утверждают местные жители.

В настоящее время люди продолжают оберегать сосновые леса, возраст которых превышает 300 лет, и выходят на круглосуточные дежурства. Ситуация в Икиздере вызвала общественный резонанс и стала образцом того, как простые граждане готовы оберегать природу от корыстных действий чиновников и бизнесменов.

Пока баланс отрицательный

Тем не менее глобальных перемен ожидать не приходится: интересы элиты перевешивают заботы об экологии. В частности, президент Турции продолжает продвигать свой грандиозный проект — канал «Стамбул». Эксперты прогнозируют, что появление новой артерии нанесет непоправимый ущерб окружающей среде, усугубит положение в случае возможного землетрясения и повлияет на хрупкий баланс между Черным и Мраморным морями.

Опрос Istanbul Economy Research, проведенный в 12 городах в июне, продемонстрировал, что около 58% людей выступают против строительства этого канала. При этом число турок, негативно относящихся к инициативе, продолжает расти.

????????????????"Eyeing Chinese investment, Turkey kicks off Canal Istanbul project" https://t.co/lc2uwo8kgB — Prof. Michael Tanchum (@michaeltanchum) June 30, 2021

Помимо прочего, правительство Эрдогана нанесло еще один удар по экологии: Анкара 10 июля отменила запрет на импорт пластиковых отходов, введенный ей 2 июля. Вероятно, такой резкий шаг назад связан с лоббированием местной индустрии пластмасс.

Напомним, что Турция является крупнейшим пунктом назначения для мусора, экспортируемого из стран Евросоюза и Великобритании. За последние 16 лет объем пластиковых отходов, ввозимых из этих государств в республику, вырос в 196 раз. Статистические данные информируют, что Турция импортировала в общей сложности 659 960 тонн пластиковых отходов из стран ЕС и Великобритании в 2020 году.

Вместо того, чтобы обрабатывать европейский мусор, чаще всего отходы просто вывозили на обочины дорог крупных городов и поджигали. Особенно сильно в этом отношении пострадала провинция Адана, которая стала негласным центром ликвидации мусора.

«Мы производим 3,5 миллиона тонн пластиковых отходов в год. Перерабатывается только 400 тонн отходов. Остальное в основном выбрасывается в природу путем сжигания или другими способами. Вот почему, например, импорт отходов из Нидерландов обходится дешевле», — отметил сопредседатель «Партии зеленых» Корай Доган.

Çukurova’nın bereketli toprakları Adana’mız, Avrupa’nın çöp merkezi haline dönüştürülüyor. Sesimizi duyan yok mu? pic.twitter.com/0LD6UcdtMb — ????????Ali ÖZGER ???????? (@aliozger1453) May 2, 2021

Турция по-прежнему является одной из шести стран, не ратифицировавших Парижское соглашение — документ, регулирующий меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Соглашение относит Турцию к числу развитых государств, тем самым обязывая ее платить ежегодные взносы для оказания помощи развивающимся странам в реализации целей конвенции. Анкара считает несправедливым такую классификацию и требует, чтобы ее определяли как развивающуюся державу.

Türkiye’de sera gazı emisyonları 18 yılda %138 arttı,



Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan dünyadaki 6 ülkeden biri..???? pic.twitter.com/Akt6cCSTV1 — Faik BODUROĞLU (@bdrglfk) February 26, 2021

В результате мы имеем картину, при которой финансовой вопрос является единственным приоритетом властей, игнорирующих такие важные проблемы, как загрязнение окружающей среды, природный баланс, утилизация мусора и прочее.

В последние месяцы экологические катастрофы и проблемы изменения климата все же вышли на политическую повестку дня Турции, став новой «головной болью» для правительства Эрдогана. Отныне бездействие властей или пагубное воздействие промышленников, очевидно, уже не будет игнорироваться гражданами республики, уставшими от вседозволенности элит.