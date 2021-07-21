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ВСУ за сутки обстреляли из гранатометов пять населенных пунктов в ДНР

  /   Обновлено: 21 июля 2021 10:27
Политика
ВСУ за сутки обстреляли из гранатометов пять населенных пунктов в ДНР
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Донецк, 21 июля. Подразделения ВСУ за минувшие сутки шесть раз открывали огонь из гранатометов и минометов по территории ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что за сутки ВСУ выпустили 57 боеприпасов. Под обстрел попали населенные пункты Зайцево, Александровка, Лозовское, Безыменное, Новоласпа.

По имеющимся данным, огонь велся из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных типов. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее в НМ ДНР заявили, что 20 июля ВСУ выпустили по территории республики 15 мин. Подполковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев заявил, что в распоряжении РФ есть очень эффективные инструменты, которые позволят покончить с гражданским конфликтом в Донбассе, передает infox.

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