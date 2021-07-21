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Иранский полицейский убит в ходе «водного бунта» в Хузестане
Весь мир
Иранский полицейский убит в ходе «водного бунта» в Хузестане
Global Look Press  /  Ahmad Halabisaz/Xinhua

Тегеран, 21 июля. Один полицейский убит и еще один получил огнестрельное ранение в ногу в ходе беспорядков на юго-западе Ирана. Таким образом, число погибших при столкновениях в городе Бендер-Махшехр возросло до двух.

Беспорядки в нефтеносной провинции Хузестан продолжаются шестой день в связи с нехваткой питьевой воды. Этот фактор наложился на недовольство местной арабской суннитской диаспоры, члены которой на протяжении долгого времени считают себя ущемленными со стороны шиитских властей.

«Поскольку почти пять миллионов иранцев в Хузестане не имеют доступа к чистой питьевой воде, Иран не уважает, не защищает и не реализует право [собственного населения] на воду, которое неразрывно связано с правом на наивысший достижимый уровень здоровья», — сообщает правозащитная группа Human Rights Activists.

В последние месяцы юго-запад Ирана подвергается засухе — количество осадков сократилось почти вполовину. Это привело не только к недостатку питьевой воды, но и к перебоям с поставками энергии: обмелевшие водоемы не могут обеспечить должную нагрузку на гидроэлектростанции.

Дополнительными факторами нестабильности являются эпидемиологические меры, а также забастовки работников нефтяной промышленности. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Тем временем иранская экономика и без того испытывает трудности в связи с западными санкциями, вступившими в силу по инициативе президента США Дональда Трампа в 2018 году. Формальным поводом для их введения стало замедление развития ядерной программы Исламской республики, однако удар по Ирану должен был стать ударом по Китаю, являющемуся главным потребителем иранской нефти.

Ограничения включают в себя запрет на поставки в Исламскую республику различного сырья (металлов, угля, стройматериалов), промышленного и строительного оборудования. Кроме того, Иран был отключен от международной межбанковской системы SWIFT, санкции нанесли удары по Центробанку страны и по торговле драгоценными металлами.

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иран беспорядки засуха
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