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Эфир: О финансовой грамотности студентов и детей рассказывает американский финансист

  /   Обновлено: 21 июля 2021 11:09
Общество
Эфир: О финансовой грамотности студентов и детей рассказывает американский финансист
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В среду, 21 июля, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг профессора экономики Мичиганского университета США Томаса Раймера.

Американский финансист и писатель объясняет основы финансовой грамотности для детей и подростков.

Каждый год до пандемии-2020 Томас привозил в Россию группы своих студентов и знакомил их с Россией и русской культурой. Как только в этом году открылись границы, Томас вновь приехал в наш город. Его дед — русский, и, как говорит сам профессор, «он практически чувствует здесь присутствие своего деда».

В ходе брифинга Раймер делится впечатлениями от поездок в Россию и рассказывает о том, как важна финансовая грамотность для всех категорий населения, но особенно — для студентов и детей.

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