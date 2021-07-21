Психолог рассказала, как не допустить у ребенка расстройство пищевого поведения

В последнее время все чаще психологи наблюдают обращения за помощью детям и подросткам с расстройствами пищевого поведения. Если еще лет десять назад эта проблема касалась по большей части девушек с 15 лет, то теперь порог обращений снизился до 9–11 лет. Об этом в комментарии ФАН рассказала клинический психолог, психоаналитический психотерапевт Марина Начкебия.

Анорексия — наиболее часто встречающееся расстройство питания у девушек-подростков, относится к самоповреждающему поведению, подразумевает под собой самоограничения в еде, отказ от еды длительностью от нескольких месяцев для снижения веса, изменения образа своего тела. На фоне резкого снижения веса у девушек часто наблюдают гормональные, функциональные нарушения.

«Как же происходит формирование расстройств пищевого поведения?» — задает себе вопрос практически каждая семья, столкнувшаяся с подобной проблемой.

«Отношение к еде и к себе формируется у нас еще в самый ранний младенческий период и зависит во многом от того, насколько мама готова к близости с ребенком, к безусловному принятию и чувствует себя свободно от тревог, чтобы увидеть потребности малыша. И чтобы младенец смог насладиться, насытиться тем, что дает мама и в витальном, и в эмоциональном плане», — пояснила психолог.

Из личного архива - Марина Начкебия /

По ее словам, следующий за этим этап введения прикорма ребеночку и переход на общий стол характеризует этап отделения от мамы и формирование вкусовых предпочтений, а также проявление себя. Ребенок уже может более настойчиво отказаться от приема пищи или проявить избирательность. Коммуникация с ним уже выходит на другой уровень. В этот период существует опасность превращения приема пищи в единственный действенный способ заявить о себе для ребенка, и тогда это уже становится неврозом семьи, когда все общение сводится к контролю за питанием малыша.

«В случае, если выстраиваются зависимые патогенные отношения с родителями, это не дает ребенку почувствовать себя отдельным. Изменения тела в подростковом возрасте становятся невыносимыми, так же как и мысли о рождении детей. Несмотря на внешние социальные успехи у девушек, страдающих нервной анорексией, и изрядные интеллектуальные способности, большой сложностью являются эмоциональные страдания. Фокус смещается на соматические боли и самоповреждающее поведение. С помощью телесных ощущений происходит проживание психической боли, которую сложно осознавать», — добавила Марина Начкебия.

По ее словам, нападение на свое тело чаще встречается у девушек и является результатом подавленного садо-мазохистического конфликта с матерью. Зачастую это могут быть как контролирующие, так и близкие, внешне доверительные отношения. Они могут восприниматься поглощающими и агрессивными, от которых сложно отделаться в подростковом возрасте. Идентификация происходит с образом атакующей матери.

«Девушке сложно воспринимать материнскую часть в себе. Это особенно ярко ощутимо в период созревания, переходе от тела ребенка к женственности, к сексуальности. Тело выходит из-под контроля, растет грудь, появляется менструальный цикл. Все это ощущается как нечто грязное. Обостряется страх теперь уже возможной беременности, страх быть матерью (быть абсолютно поглощенной атакующей матерью). В таком случае на развитие ставится запрет. Внимание и интерес мужчин могут также восприниматься, как насилие», — рассказала Марина Начкебия.

По ее словам, то, что происходит с телом ребенка, является самой громкой коммуникацией. И, конечно, не поддается никаким уговорам и логическим объяснениям, это требует немало сил и понимания со стороны близких, психотерапевтического вмешательства.