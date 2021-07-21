Чудо-юдо рыба-кит: 23 июля отмечаем Всемирный день китов и дельфинов

Новостные издания пестрят пугающими заголовками: каждый год на берега Великобритании выбрасывает до 600 дельфинов; маленькие дельфинята гибнут в водах Черного моря; в результате загрязнения морей и океанов популяция северных гладких китов на грани исчезновения.

Привлечь внимание к проблеме массового отлова китов и дельфинов, сокращения популяции и угрозе полного истребления морских млекопитающих пытаются экоактивисты всего мира. Одним из способов заявить о сложившейся ситуации стал Всемирный день китов и дельфинов, который отмечают 23 июля. Когда возник этот праздник и как его отметить ― расскажем в этой статье.

Благородное и умнейшее животное: интересные факты

Дельфины и киты ― животные чрезвычайно интересные. Один только факт, что киты ― эти гиганты ― произошли от сухопутных парнокопытных млекопитающих, поражает воображение. Язык синего кита весит 4 тонны. Он настолько велик, что на нем свободно могли бы находиться одновременно до 50 человек. Вспомнили сказку Ершова: «… проглотил среди морей три десятка кораблей»? С такими габаритами это, пожалуй, неудивительно. Есть у китов и то, что объединяет их с нами: только киты и люди могут… петь! При этом голосовых связок у китов нет, что не мешает им выводить настоящие мелодии продолжительностью до 30–40 минут.

И если шанс увидеть вблизи кита выпадает далеко не всем (хотя это вполне реально, разве что далеко и дорого), то познакомиться поближе с симпатягой дельфином можно, даже не выезжая из России. В Черном море обитают целых три вида дельфинов: афалины, белобочки и самые маленькие по размеру ― морские свиньи или азовки. Увидеть их можно и с берега, но гораздо больше шансов во время прогулки на яхте или катере.

Дельфины ― одни из самых умных животных. У них развитый мозг, причем они используют по очереди левое и правое полушарие. Кроме того, дельфины имеют отличный слух, так называемую эхолокацию, благодаря чему великолепно ориентируются в пространстве. Они развиты настолько, что обладают рецепторами, необходимыми для различения вкусов: горького, сладкого, соленого и кислого.

Дельфины социальны, они отлично взаимодействуют друг с другом и с человеком. К сожалению, человек порой не слишком милосерден к дельфинам. Постоянный отлов для океанариумов и зоопарков, загрязнение вод морей и океанов, гибель животных, попавших под винт или в рыболовные сети ― все это быстро сокращает популяцию морских млекопитающих.

История праздника

Всемирный день китов и дельфинов был учрежден 23 июля ровно 35 лет назад. Он приурочен к дате запрета отлова китов в коммерческих целях международной китобойной комиссией. Это произошло в 1982 году, а через четыре года учредили праздник. До этого момента китов убивали во всем мире. Изначально ради ворвани ― жидкого жира, который добывали из сала морских млекопитающих. Китовый и тюлений жир использовали в качестве топлива. Кроме этого, ценность имели китовый ус и мясо.

Мораторий на добычу китов был поддержан большинством стран, входивших в состав Международной китобойной комиссии, однако ряд государств не пожелали связывать себя ограничениями. Среди них Норвегия, Канада, Япония, Исландия и другие.

Всемирный день китов и дельфинов ― это способ привлечь внимание не только к коммерческому отлову морских млекопитающих, но и к состоянию экологии, которая всерьез угрожает морской фауне. В этот день проходят демонстрации и другие акции в защиту морских животных.

Проблема сохранения поголовья и видового разнообразия морских млекопитающих актуальна и для нашей страны. Россия, в частности, планирует запретить добычу китов и дельфинов. С такой инициативой недавно выступил председатель правительства Михаил Мишустин. Напомним, что с 2018 года на отлов дельфинов и касаток для учебных и зрелищных мероприятий действует достаточно жесткая квота.

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Как отметить Всемирный день китов и дельфинов?

Точно не походом в дельфинарий, хотя это и захватывающее зрелище. В последнее время пользуется популярностью такая услуга, как плавание с дельфинами. Животные настолько контактны и дружелюбны по отношению к человеку, что это поистине уникальный опыт. И хотя наблюдать за дельфинами и белухами очень интересно, однако делать это лучше в их естественной среде обитания. Но и здесь есть свои нюансы.

Многие из нас хотя бы раз отдыхали на берегу Черного моря, а значит, и с дельфинами встречались. Находясь в море, будьте внимательны. Случается, что отдыхающие во время морских прогулок встречают одиноких детенышей дельфинов. Дельфинята зачастую легко даются в руки людям, и те вытаскивают их из воды, а потом, сделав пару фотографий для соцсетей, снова бросают на глубину. Делать этого ни в коем случае нельзя!

Одинокий детеныш дельфина в море ― это не норма. Шансов на выживание у него практически нет. Поэтому лучшее, что вы можете сделать ― это связаться с центрами по спасению дельфинов (контакты можно посмотреть в интернете), не теряя из виду, не трогая и не вынимая малыша из воды. Специально обученные волонтеры знают, как поступать в таких случаях.

Диким животными плохо в условиях неволи, они должны жить в своей привычной среде. Киты ― петь песни в океанских глубинах, дельфины ― сопровождать корабли, выпрыгивая из воды в облаке соленых брызг. И даже если мы не всегда можем повлиять на ситуацию глобально, каждому из нас стоит задуматься о личном вкладе в сохранение экологии.