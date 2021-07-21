Доля просрочки по кредитам в России достигла двухлетнего минимума

Москва, 21 июля. Рекордное количество выданных россиянам кредитов привело к тому, что уровень просрочки по ним упал до минимальных показателей за два года.

Однако это не отменяет последующего роста числа просроченных платежей по займам. В июне текущего года доля просрочки по кредитам на 90 дней и больше снизилась до 6,7% от всей суммы задолженности.

Прежде самый низкий показатель — 7,25% — фиксировался в декабре 2019 года. После начала пандемии коронавируса задолженность начала расти, достигнув 8,2% в августе 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Другая статистика показывает, что большинство автомобилей в России покупаются в кредит. При этом восемь из десяти заемщиков оформляют его без первоначального взноса.

С начала года средний размер потребительского кредита в стране вырос более чем на треть. В рейтинге регионов по величине займов лидируют Москва, Ямал, Московская область, Санкт-Петербург и Югра, приводит «ФедералПресс» данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).