Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 09:51
09:47
Общество
Рязанские врачи спасли пенсионерку с 99% поражения легких
09:46
Общество
Москвичам объяснили, приведет ли похолодание к опасным погодным явлениям
09:46
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
09:46
Политика
Украинцы посетовали, что иностранцы ассоциируют их страну с коррупцией и бедностью
09:43
Происшествия
Муж убитой уральской блогерши Журавлевой предстанет перед судом
09:42
Шоу-бизнес
Тимати стал руководителем образовательной организации «XIII музыкальный альянс»
09:42
Общество
Власти Франции ввели систему санитарных пропусков для посещения общественных мест
09:40
Экономика
Доля просрочки по кредитам в России достигла двухлетнего минимума
09:36
Общество
Американский профессор экономики Томас Раймер расскажет про финансовую грамотность
09:34
Происшествия
Компания подростков пропала в Тульской области
Все новости

Доля просрочки по кредитам в России достигла двухлетнего минимума

  /   Обновлено: 21 июля 2021 09:42
Экономика
Доля просрочки по кредитам в России достигла двухлетнего минимума
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 июля. Рекордное количество выданных россиянам кредитов привело к тому, что уровень просрочки по ним упал до минимальных показателей за два года.

Однако это не отменяет последующего роста числа просроченных платежей по займам. В июне текущего года доля просрочки по кредитам на 90 дней и больше снизилась до 6,7% от всей суммы задолженности.

Прежде самый низкий показатель — 7,25% — фиксировался в декабре 2019 года. После начала пандемии коронавируса задолженность начала расти, достигнув 8,2% в августе 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Другая статистика показывает, что большинство автомобилей в России покупаются в кредит. При этом восемь из десяти заемщиков оформляют его без первоначального взноса.

С начала года средний размер потребительского кредита в стране вырос более чем на треть. В рейтинге регионов по величине займов лидируют Москва, Ямал, Московская область, Санкт-Петербург и Югра, приводит «ФедералПресс» данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Доля просрочки по кредитам в России достигла двухлетнего минимума
кредиты займы задолженность долги по кредитам
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru