Власти Франции ввели систему санитарных пропусков для посещения общественных мест

Париж, 21 июля. Французы не смогут посещать парки, музеи, аттракционы и концерты без санитарного пропуска с 21 июля. Правило коснется мероприятий численностью более 50 человек.

Пропуск будет содержать информацию о том, что человек вакцинировался от коронавируса более 15 дней назад, перенес инфекцию или его ПЦР-тест показал отрицательный результат. Документ может быть оформлен и в бумажном, и в электронном формате.

Ранее сообщалось, что Франция объявила о начале четвертой волны коронавируса в стране. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Правительства Франции Габриэль Атталь.