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Власти Франции ввели систему санитарных пропусков для посещения общественных мест

  /   Обновлено: 21 июля 2021 09:45
Общество
Власти Франции ввели систему санитарных пропусков для посещения общественных мест
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вероника Комкова

Париж, 21 июля. Французы не смогут посещать парки, музеи, аттракционы и концерты без санитарного пропуска с 21 июля. Правило коснется мероприятий численностью более 50 человек.

Пропуск будет содержать информацию о том, что человек вакцинировался от коронавируса более 15 дней назад, перенес инфекцию или его ПЦР-тест показал отрицательный результат. Документ может быть оформлен и в бумажном, и в электронном формате.

Ранее сообщалось, что Франция объявила о начале четвертой волны коронавируса в стране. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Правительства Франции Габриэль Атталь.

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франция пандемия коронавирус
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