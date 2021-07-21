Компания подростков пропала в Тульской области

Тула, 21 июля. Волонтеры разыскивают троих мальчиков, пропавших ночью. Ребята ушли из дома в городе Узловая и не вернулись. В последний раз их видели в новомосковском парке..

Тревогу забили родители несовершеннолетних. Они указали, что пропали 13-летний Павел, 13-летний Тимофей и 16-летний Даниил. Добровольцы и поисковые отряды искали их в ближайших к городу окрестностях всю ночь. Утром поиски продолжились. Обстоятельства их пропажи пока неизвестны.

Сотрудники Росгвардии в новой Москве вернули пропавшего 10-летнего ребенка родителям. Как выяснилось позже, мальчик страдает аутизмом и сам ушел ночью из дома, сообщало РИАМО.