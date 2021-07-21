Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 09:50
09:47
Общество
Рязанские врачи спасли пенсионерку с 99% поражения легких
09:46
Общество
Москвичам объяснили, приведет ли похолодание к опасным погодным явлениям
09:46
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
09:46
Политика
Украинцы посетовали, что иностранцы ассоциируют их страну с коррупцией и бедностью
09:43
Происшествия
Муж убитой уральской блогерши Журавлевой предстанет перед судом
09:42
Шоу-бизнес
Тимати стал руководителем образовательной организации «XIII музыкальный альянс»
09:42
Общество
Власти Франции ввели систему санитарных пропусков для посещения общественных мест
09:40
Экономика
Доля просрочки по кредитам в России достигла двухлетнего минимума
09:36
Общество
Американский профессор экономики Томас Раймер расскажет про финансовую грамотность
09:34
Происшествия
Компания подростков пропала в Тульской области
Все новости

Компания подростков пропала в Тульской области
Происшествия
Компания подростков пропала в Тульской области
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Тула, 21 июля. Волонтеры разыскивают троих мальчиков, пропавших ночью. Ребята ушли из дома в городе Узловая и не вернулись. В последний раз их видели в новомосковском парке..

Тревогу забили родители несовершеннолетних. Они указали, что пропали 13-летний Павел, 13-летний Тимофей и 16-летний Даниил. Добровольцы и поисковые отряды искали их в ближайших к городу окрестностях всю ночь. Утром поиски продолжились. Обстоятельства их пропажи пока неизвестны.

Сотрудники Росгвардии в новой Москве вернули пропавшего 10-летнего ребенка родителям. Как выяснилось позже, мальчик страдает аутизмом и сам ушел ночью из дома, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Компания подростков пропала в Тульской области
тульская область подростки пропажа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru