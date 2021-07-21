Зеленский обозначил важнейший элемент «нормандского формата»

Париж, 21 июля. Наиболее важной частью «нормандского формата» является прекращение огня, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства оценил состояние процесса урегулирования и назвал его наиболее важный элемент. Это прекращение огня на Востоке Украины, убежден он. Президент дал интервью одному из французских изданий. Он также рассказал об общем положении «нормандского формата».

«Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает его на искусственном дыхании, но этот процесс со всей очевидностью находится в коме», — заявил Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер рассказал о намерении обсудить с американским коллегой присоединение Вашингтона к процессу урегулирования в Донбассе, передает «Национальная служба новостей». Регион также посетил временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент.