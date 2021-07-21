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Состояние госпитализированного сына Стаса Пьехи ухудшилось
Общество
Состояние госпитализированного сына Стаса Пьехи ухудшилось
Prt Scr youtube.com  /  Историс - Откройте, Давид!

Москва, 21 июля. Бывшая жена исполнителя Стаса Пьехи, модель Наталия Горчакова рассказала новые подробности состояния семилетнего сына Петра. Мальчику стало хуже после госпитализации.

Несколько дней назад на звездного наследника и его бабушку напала соседка. Причиной стала невинная шалость, которая не понравилась супруге футбольного судьи Владислава Безбородова Ирине. Женщина толкнула ребенка, в связи с чем он получил серьезные травмы.

Спустя сутки состояние семилетнего Петра Пьехи ухудшилось. В Instagram Stories модель рассказала, что ее сыну диагностировали сотрясение мозга, впереди им предстоит длительная работа с врачами.

«Итак, нас госпитализировали. У Пети сотрясение мозга. Завтра сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом», — рассказала экс-супруга Стаса Пьехи.

Теплые слова поддержки семье выразило огромное количество подписчиков. Несмотря на тяжелую ситуацию, Наталья Горчакова нашла в себе силы поблагодарить фолловеров. Она рассказала, что все пожелания читает своему сыну, который очень признателен за них.

Источник ФАН в медицинских кругах ранее сообщил, что несовершеннолетнему сыну Стаса Пьехи, кроме сотрясения, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы груди и бедра. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

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здоровье пьеха певец сын
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