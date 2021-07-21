Состояние госпитализированного сына Стаса Пьехи ухудшилось

Москва, 21 июля. Бывшая жена исполнителя Стаса Пьехи, модель Наталия Горчакова рассказала новые подробности состояния семилетнего сына Петра. Мальчику стало хуже после госпитализации.

Несколько дней назад на звездного наследника и его бабушку напала соседка. Причиной стала невинная шалость, которая не понравилась супруге футбольного судьи Владислава Безбородова Ирине. Женщина толкнула ребенка, в связи с чем он получил серьезные травмы.

Спустя сутки состояние семилетнего Петра Пьехи ухудшилось. В Instagram Stories модель рассказала, что ее сыну диагностировали сотрясение мозга, впереди им предстоит длительная работа с врачами.

«Итак, нас госпитализировали. У Пети сотрясение мозга. Завтра сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом», — рассказала экс-супруга Стаса Пьехи.

Теплые слова поддержки семье выразило огромное количество подписчиков. Несмотря на тяжелую ситуацию, Наталья Горчакова нашла в себе силы поблагодарить фолловеров. Она рассказала, что все пожелания читает своему сыну, который очень признателен за них.

Источник ФАН в медицинских кругах ранее сообщил, что несовершеннолетнему сыну Стаса Пьехи, кроме сотрясения, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы груди и бедра. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.