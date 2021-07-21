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Аналитик Коган оценил целесообразность банковских вкладов в 2021 году

  /   Обновлено: 21 июля 2021 09:31
Экономика
Аналитик Коган оценил целесообразность банковских вкладов в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 июля. Банковские вклады на данный момент не только не выполняют роль инвестиционного инструмента, но и непригодны для сбережений, считает финансовый аналитик Михаил Коган.

Вклады не выдерживают конкуренции с другими, более удобными банковскими продуктами: некоторые из текущих банковских счетов предлагают сопоставимый процент на остаток, при этом не блокируя средства, заявил Коган агентству «Прайм». Он также предупредил о существовании рисков.

«Здесь есть риск лишиться вообще всего дохода, особенно когда вкладчик не очень внимательно читает договор, который может оказаться инвестиционным договором», — отметил эксперт.

Коган рекомендует использовать для сбережений другие консервативные средства, такие как облигации федерального займа (ОФЗ). Он подчеркнул, что доходность по этим ценным бумагам также растет с повышением ставки Центробанка.

Самыми опасными экономисты считают хранение наличных денег «под подушкой» (из-за инфляции), а также на банковских картах, поскольку число киберпреступлений постоянно растет, пишет INFOX.

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