Регионы РФ получат более 85 млрд рублей на развитие систем здравоохранения

Москва, 21 июля. Распоряжение о выделении регионам России более 85 млрд рублей на поддержку систем здравоохранения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Господдержка также предназначена для покрытия расходов страховой медпомощи. Данное решение принято по поручению президента России Владимира Путина. Денежная помощь позволит региональным медучреждениям принимать пациентов с разными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки и сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с коронавирусной инфекцией, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

Глава государства ранее отметил, что, по данным опросов ФСО, россияне не заметили улучшения качества медицинской помощи. Он попросил обратить на это внимание главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.