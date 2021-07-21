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Регионы РФ получат более 85 млрд рублей на развитие систем здравоохранения

  /   Обновлено: 21 июля 2021 09:43
Экономика
Регионы РФ получат более 85 млрд рублей на развитие систем здравоохранения
wikipedia.org  /  Валентин Скипин / CC-BY-SA-4.0

Москва, 21 июля. Распоряжение о выделении регионам России более 85 млрд рублей на поддержку систем здравоохранения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Господдержка также предназначена для покрытия расходов страховой медпомощи. Данное решение принято по поручению президента России Владимира Путина. Денежная помощь позволит региональным медучреждениям принимать пациентов с разными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки и сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с коронавирусной инфекцией, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

Глава государства ранее отметил, что, по данным опросов ФСО, россияне не заметили улучшения качества медицинской помощи. Он попросил обратить на это внимание главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

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мишустин господдержка здравоохранение
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