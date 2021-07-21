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Сенатор из США назвал победой для России сделку по «Северному потоку — 2»
Политика
Сенатор из США назвал победой для России сделку по «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 июля. Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз прокомментировал завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как считает политик, для России и президента Владимира Путина это является геополитической победой, а вот для США и их союзников проект станет настоящей катастрофой. Круз часто выступает за введение и ужесточение санкций против «СП-2», чтобы не допустить его реализации.

«Президент США Джо Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину», — высказался сенатор.

Как сообщили американские СМИ, Германия и США могут объявить о заключении сделки по «СП-2» уже 21 июля. Предположительно, Вашингтон отойдет от своей позиции против газопровода, а ФРГ обязуется помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии, пишет НСН.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США призвали Украину воздержаться от громких заявлений на фоне сделки с Германией по «СП-2». Как отметили американские власти, критика со стороны их украинских коллег может нанести вред для взаимоотношений Киева и Вашингтона.

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сша германия северный поток 2
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