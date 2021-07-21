Военнослужащие ЦВО завершили подготовку к совместным учениям с ВС Узбекистана

Москва, 21 июля. Военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО завершили подготовку к совместным учениям с армией Узбекистана.

По имеющейся информации, учения пройдут в начале августа на полигоне Термез в Сурхандарьинской области. В рамках подготовки к маневрам военнослужащие выполнили ряд тактико-специальных задач, в том числе по борьбе с диверсионными группами и отражению атак условного противника на легкобронированной технике, передает телеканал «Звезда».

Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) также провели стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег», гранатометов РПГ-7В, снайперских винтовок и вооружения БТР-82А.

Ранее сообщалось, что танкисты российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, прибыли для проведения учений на полигон Харб-Майдон у границы с Афганистаном. Для участия в маневрах военнослужащие совершили 200-километровый марш.