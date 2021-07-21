Чего принц Уильям боится в преддверии дня рождения сына

Москва, 21 июля. Принцу Джорджу Кембриджскому завтра исполнится восемь лет. Как и любой ребенок его возраста, он с нетерпением ждет своего дня рождения, праздничного торта и подарков.

Ждет он и традиционного ежегодного сюрприза, который был придуман его бабушкой — покойной принцессой Дианой, когда ее малыш только начинал говорить.

Речь идет о покупке совершенно «невозможной» игрушки, которую Уильяму вместе с детьми приходится собирать дни напролет.

Этот подарок дарит крестная мать Джорджа — 60-летняя Джулия Самуэль, которая была очень близкой подругой принцессы Уэльской. Отец Джорджа успел практически возненавидеть эту традицию, так как с каждым игрушки становятся все сложнее, и основной удар Уильям берет на себя.