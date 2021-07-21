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Чего принц Уильям боится в преддверии дня рождения сына

Общество
Чего принц Уильям боится в преддверии дня рождения сына
Global Look Press  /  POOL / Keystone Press Agency

Москва, 21 июля. Принцу Джорджу Кембриджскому завтра исполнится восемь лет. Как и любой ребенок его возраста, он с нетерпением ждет своего дня рождения, праздничного торта и подарков. 

Ждет он и традиционного ежегодного сюрприза, который был придуман его бабушкой — покойной принцессой Дианой, когда ее малыш только начинал говорить.  

Речь идет о покупке совершенно «невозможной» игрушки, которую Уильяму вместе с детьми приходится собирать дни напролет.

Этот подарок дарит крестная мать Джорджа — 60-летняя Джулия Самуэль, которая была очень близкой подругой принцессы Уэльской. Отец Джорджа успел практически возненавидеть эту традицию, так как с каждым игрушки становятся все сложнее, и основной удар Уильям берет на себя. 

Дети часто устают от сбора сложнейших игрушек, а упорный характер принца не позволяет ему сдаться, и пока он не соберет подарок, не успокоится, поэтому каждый раз в преддверии дня рождения сына очень волнуется. 

Ранее сообщалось, почему в студенческие годы принц Уильям скрывал свое настоящее имя. 

 

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