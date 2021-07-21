Ливни и грозы придут на смену аномальной жаре на юге России

Краснодар, 21 июля. Ливни и грозы сменят аномальную жару на юге России с 22 июля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Температура в Южном и Северокавказском федеральных округах станет ниже на 10 – 15 градусов. Показатель будет соответствовать климатической норме, отметил Синенков в беседе с ТАСС.

Ливни и грозы принесет смена воздушных масс, которая произойдет 21 июля. Холодный атмосферный фронт пересечет Юг России 22 июля. Он захватит Крым, Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Северный Кавказ. Температуре воздуха будет держаться от 25 до 30 градусов.

Жара может вернуться в Москву и Подмосковье в начале следующей недели. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.