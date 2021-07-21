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Житель Омска покончил с собой после убийства матери-инвалида

  /   Обновлено: 21 июля 2021 09:19
Происшествия
Житель Омска покончил с собой после убийства матери-инвалида
pixabay.com  /  BeatriceBB

Омск, 21 июля. Следственный комитет начал проверку по факту убийства омичем его престарелой матери, прикованной к кровати. После совершения преступления мужчина покончил с собой.

Тела 51-летнего жителя Омска и его 81-летней родственницы нашли в одном из частных домовладений на территории области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На трупы наткнулся местный житель, который пришел в гости к приятелю. В беседе с правоохранителями он рассказал, что его знакомый часто жаловался на больную маму, которая не могла встать с кровати и имела психические расстройства. Чтобы ухаживать за женщиной, он бросил учебу.

По предварительным данным, сначала омич убил свою мать, а после свел счеты с жизнью. Однако следователи рассматривают и ряд других версий случившегося.

Ранее житель Москвы вытолкнул девушку с 15-го этажа, а после покончил с собой.

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убийство самоубийство инвалид
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