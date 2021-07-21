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Эксперты назвали главную версию жесткой посадки Ан-28 под Томском

  /   Обновлено: 21 июля 2021 09:24
Происшествия
Эксперты назвали главную версию жесткой посадки Ан-28 под Томском
 /  Ольга Козлова

Томск, 21 июля. Пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в тайге. Предварительно установлено, что после взлета воздушное судно оказалось в зоне влажности и отрицательных температур.

Самолет взлетел с площадки «Кедровый» и сразу же обледенел. В результате замерзли оба двигателя. Если специалистам удастся доказать такую версию, то пилоты будут давать объяснения, сообщает сайт 360tv.ru.

Пассажирский лайнер Ан-28 летел в Томск и пропал с радаров. Самолет удалось найти благодаря сработавшему аварийному маячку. Все находившиеся на борту люди выжили. ФАН публиковал видео с места ЧП.

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томск жесткая посадка ан-28
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