Эксперты назвали главную версию жесткой посадки Ан-28 под Томском

Томск, 21 июля. Пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в тайге. Предварительно установлено, что после взлета воздушное судно оказалось в зоне влажности и отрицательных температур.

Самолет взлетел с площадки «Кедровый» и сразу же обледенел. В результате замерзли оба двигателя. Если специалистам удастся доказать такую версию, то пилоты будут давать объяснения, сообщает сайт 360tv.ru.

Пассажирский лайнер Ан-28 летел в Томск и пропал с радаров. Самолет удалось найти благодаря сработавшему аварийному маячку. Все находившиеся на борту люди выжили. ФАН публиковал видео с места ЧП.