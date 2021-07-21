Миротворцы ВС РФ очистили поля Нагорного Карабаха от неразорвавшихся снарядов

Степанакерт, 21 июля. Российские саперы продолжают очистку территории нагорного Карабаха от неразорвавшихся боеприпасов и мин.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ВС России совершили марш в Мартунинский район Нагорного Карабаха. На месте специалисты провели поиск и очистку местности от снарядов. Обезвреживание проходило у населенного пункта Херар неподалеку от линии разграничения.

Во время работ саперы обнаружили около 30 опасных объектов, включая мины, снаряды, гранаты, противотанковые выстрелы, боеприпасы от реактивных систем залпового огня «Ураган». Все найденные средства вывозятся и обезвреживаются на полигоне Баллыджа. Видео было предоставлено телеканалом «Звезда».

Российские специалисты на 80% выполнили план по разминированию в Нагорном Карабахе. При поиске мин и взрывчатки они применяют различное спецснаряжение, включая миноискатели ИМП-С2.