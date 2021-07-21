«Этот день в истории». Что произошло 21 июля, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски программы «Этот день в истории» рассказывают о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

21 июля 1613 короновали монарха Михаила Романова, он стал первым русским царем из династии Романовых.

В 1904 году завершилось строительство самой длинной железной дороги в мире — Великой Сибирской магистрали. Ее протяженность составляет 9 288 км, а строили ее 13 лет.

21 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. Американский астронавт Нил Армстронг сделал «маленький шаг одного человека, но гигантский скачок человечества».

Чем еще запомнится 21 июля — узнаете в нашем новом выпуске ежедневной программы «Этот день в истории».