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Лента
21 июля 09:49
09:47
Общество
Рязанские врачи спасли пенсионерку с 99% поражения легких
09:46
Общество
Москвичам объяснили, приведет ли похолодание к опасным погодным явлениям
09:46
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
09:46
Политика
Украинцы посетовали, что иностранцы ассоциируют их страну с коррупцией и бедностью
09:43
Происшествия
Муж убитой уральской блогерши Журавлевой предстанет перед судом
09:42
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Тимати стал руководителем образовательной организации «XIII музыкальный альянс»
09:42
Общество
Власти Франции ввели систему санитарных пропусков для посещения общественных мест
09:40
Экономика
Доля просрочки по кредитам в России достигла двухлетнего минимума
09:36
Общество
Американский профессор экономики Томас Раймер расскажет про финансовую грамотность
09:34
Происшествия
Компания подростков пропала в Тульской области
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«Этот день в истории». Что произошло 21 июля, праздники, факты, люди
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 21 июля, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски программы «Этот день в истории» рассказывают о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

21 июля 1613 короновали монарха Михаила Романова, он стал первым русским царем из династии Романовых.

В 1904 году завершилось строительство самой длинной железной дороги в мире — Великой Сибирской магистрали. Ее протяженность составляет 9 288 км, а строили ее 13 лет.

21 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. Американский астронавт Нил Армстронг сделал «маленький шаг одного человека, но гигантский скачок человечества».

Чем еще запомнится 21 июля — узнаете в нашем новом выпуске ежедневной программы «Этот день в истории».

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