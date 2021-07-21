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Американский профессор экономики Томас Раймер расскажет про финансовую грамотность
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Американский профессор экономики Томас Раймер расскажет про финансовую грамотность
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Профессор Мичиганского государственного университета, писатель, экономист Томас Раймер выступит на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Каждый год до пандемии-2020 Томас привозил в Россию группы своих студентов и знакомил их с Россией и русской культурой. Как только в этом году открылись границы, Томас вновь приехал в наш город. Его дед — русский и, как говорит сам профессор, «он практически чувствует здесь присутствие своего деда». На брифинге Томас расскажет о том, как важна финансовая грамотность для всех категорий населения и особенно — для студентов и детей.

Брифинг состоится в среду, 21 июля, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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