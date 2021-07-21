Подразделения ЦВО хотят оснастить новыми вездеходами «Торнадо-У»

Москва, 21 июля. Новейшие российские вездеходы «Торнадо-У» могут появиться на вооружении подразделений Центрального военного округа (ЦВО).

Источник в военном ведомстве сообщил «Известиям», что Минобороны РФ приняло предварительное решение об оснащении новыми вездеходами российских войск. «Торнадо-У» должны поступить в 201-ю военную базу в Таджикистане, а также в 55-ю горную мотострелковую бригаду.

Новые российские вездеходы способны перевозить 16 тонн груза и отличаются повышенной проходимостью, в том числе в горной местности. На одной заправке «Торнадо-У» может совершить марш на расстояние до одной тысячи километров. Машина также может выполнять функции тягача для перевозки тяжелых или негабаритных грузов, в том числе бронетехники.

Ранее сообщалось, что испытания тяжелого вездехода КамАЗ-6355 «Арктика» стартуют на Ямале в ближайшие месяцы. Машина создана для суровых погодных условий Крайнего Севера.